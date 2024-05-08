Россия запустила по Украине "Шахеды": в каких областях существует угроза
Поздно вечером 7 мая и ночью 8 мая российские захватчики запустили по территории Украины свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Вследствие этого в ряде областей раздавались сигналы воздушной тревоги.
В первую очередь угроза была для жителей востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Вражеские БПЛА продолжают движение: Воздушные силы призвали жителей Полтавы быть в укрытиях, ведь БПЛА уже в районе города. Обновление от Воздушных сил по движению БПЛА: Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Херсонской и Николаевской областей. Обновление о движении БпЛА от Воздушных сил: Вражеские ударные БПЛА движутся из Курской области в направлении Сумской области, курс юго-западный. Воздушные силы рассказали о ситуации с "Шахедами": Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской и Днепропетровской областей.
Вражеские БПЛА продолжают движение:
Воздушные силы призвали жителей Полтавы быть в укрытиях, ведь БПЛА уже в районе города.
Обновление от Воздушных сил по движению БПЛА:
Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.
Обновление о движении БпЛА от Воздушных сил:
Вражеские ударные БПЛА движутся из Курской области в направлении Сумской области, курс юго-западный.
Воздушные силы рассказали о ситуации с "Шахедами":
Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской и Днепропетровской областей.