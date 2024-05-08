Россия запустила по Украине "Шахеды": в каких областях существует угроза

8 мая 2024, 00:54
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Поздно вечером 7 мая и ночью 8 мая российские захватчики запустили по территории Украины свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Вследствие этого в ряде областей раздавались сигналы воздушной тревоги.

В первую очередь угроза была для жителей востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

01:53, 08 мая

Вражеские БПЛА продолжают движение:

  • БПЛА через Сумскую область в направлении Полтавской, с севера;
  • БПЛА в Полтавской области в направлении Полтавы, еще группа БПЛА на западе области в направлении Черниговской/Киевской области;
  • БПЛА с Николаевской обалсти, северо-западным курсом, через Кировоградскую область.
01:24, 08 мая

Воздушные силы призвали жителей Полтавы быть в укрытиях, ведь БПЛА уже в районе города.

01:16, 08 мая

Обновление от Воздушных сил по движению БПЛА:

  • Несколько групп ударных вражеских БПЛА движутся из Курской области через Сумскую область, курсом на юг предыдущим курсом;
  • БПЛА на востоке, северо-востоке и юге Полтавской области в направлении Миргорода;
  • БПЛА на северо-западе Днепропетровской области, движутся в направлении Кировоградской;
  • БПЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северо-западный;
  • БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс западный;
  • Еще несколько новых групп ударных вражеских БПЛА из Курской области на Сумскую область, тем же курсом, что и предыдущие.
00:56, 08 мая

Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:

  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Кировоградская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Харьковская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым

Воздушная тревога 8 мая / Скриншот 24 Канала

00:48, 08 мая

Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.

00:37, 08 мая

Обновление о движении БпЛА от Воздушных сил:

  • Несколько групп ударных вражеских БПЛА движутся из Курской области через Сумскую область, курсом на юг;
  • БПЛА на западе Харьковской области в направлении Полтавской области;
  • Несколько групп вражеских БПЛА в Днепропетровской области, курс северо-западный в направлении Полтавской;
  • БПЛА на Запорожье в направлении Днепра.
00:04, 08 мая

Вражеские ударные БПЛА движутся из Курской области в направлении Сумской области, курс юго-западный.

23:54, 07 мая

Воздушные силы рассказали о ситуации с "Шахедами":

  • БПЛА в Днепропетровской области, курсом на север в направлении Харьковской;
  • БПЛА в Днепропетровской области курсом на северо-запад и запад, в направлении Полтавской области.
23:35, 07 мая

Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской и Днепропетровской областей.

Автор: Владислав Кравцов