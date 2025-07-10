Вражеские дроны посреди дня добрались до Запада Украины: в каких областях опасность
Российские дроны фиксировали над Украиной и днем 10 июля. Вражеские беспилотники добрались до западных областей нашего государства.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Где сейчас воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине сейчас: смотрите на карте
Львовщина: БПЛА – курсом на Буск. БПЛА – на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей. БПЛА со Львовщины – курсом на Бурштын. Львовщина: БПЛА – курсом на Львов. Винницкая область: БПЛА мимо Копайгорода – курсом на Хмельнитчину. Волынская область: БПЛА – курсом на Луцк. Ровенская область: БПЛА – мимо Березно в направлении Волынской области. Волынская область: БПЛА – мимо Сенкевичивку. Волынская область: БПЛА – курсом на Луцк. Житомирская область: БПЛА – в направлении Ровенской области.
Львовщина: БПЛА – курсом на Буск.
БПЛА – на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
БПЛА со Львовщины – курсом на Бурштын.
Львовщина: БПЛА – курсом на Львов.
Винницкая область: БПЛА мимо Копайгорода – курсом на Хмельнитчину.
Волынская область: БПЛА – курсом на Луцк.
Ровенская область: БПЛА – мимо Березно в направлении Волынской области.
Волынская область: БПЛА – мимо Сенкевичивку.
Волынская область: БПЛА – курсом на Луцк.
Житомирская область: БПЛА – в направлении Ровенской области.