Вражеские дроны посреди дня добрались до Запада Украины: в каких областях опасность

Российские дроны фиксировали над Украиной и днем 10 июля. Вражеские беспилотники добрались до западных областей нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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