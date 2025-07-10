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24 Канал Новости Украины Вражеские дроны посреди дня добрались до Запада Украины: в каких областях опасность
10 июля, 14:12
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Вражеские дроны посреди дня добрались до Запада Украины: в каких областях опасность

Владислав Кравцов

Российские дроны фиксировали над Украиной и днем 10 июля. Вражеские беспилотники добрались до западных областей нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Где сейчас воздушная тревога

Воздушная тревога в Украине сейчас: смотрите на карте

 

14:19, 10 июля

  • Львовщина: БПЛА – курсом на Буск.

  • БПЛА – на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

13:54, 10 июля

БПЛА со Львовщины – курсом на Бурштын.

13:37, 10 июля

  • Львовщина: БПЛА – курсом на Львов.

  • Винницкая область: БПЛА мимо Копайгорода – курсом на Хмельнитчину.

  • Волынская область: БПЛА – курсом на Луцк.

13:07, 10 июля

  • Ровенская область: БПЛА – мимо Березно в направлении Волынской области.

  • Волынская область: БПЛА – мимо Сенкевичивку.

12:43, 10 июля

  • Волынская область: БПЛА – курсом на Луцк.

  • Житомирская область: БПЛА – в направлении Ровенской области.