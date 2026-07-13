Дроны вновь разлетелись по небу над Украиной: где сейчас существует угроза

Вечером 13 июля российская армия вновь проводит атаку на Украину ударными дронами-камикадзе. В связи с этим по стране начала распространяться воздушная тревога.

За передвижением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте