Дроны вновь разлетелись по небу над Украиной: где сейчас существует угроза
Вечером 13 июля российская армия вновь проводит атаку на Украину ударными дронами-камикадзе. В связи с этим по стране начала распространяться воздушная тревога.
За передвижением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.
Что известно о воздушной тревоге?
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Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Сумы – БПЛА в направлении города с севера. Николаевская область – БПЛА в северном направлении. Реактивный БПЛА на Беляры с акватории. Николаевская область: БПЛА в районе Очакова. Днепропетровская область: БПЛА направляется на Синельниково. БПЛА на Днепр с запада. БПЛА, направляется в сторону Каменского. Днепропетровская область: БПЛА направляются в сторону Синельниково и Божедаровки. Сумская область: БПЛА направляется к Ворожбе. Сумская область: БПЛА направляется в сторону Белополья.
Сумы – БПЛА в направлении города с севера.
Николаевская область – БПЛА в северном направлении.
Реактивный БПЛА на Беляры с акватории.
Николаевская область: БПЛА в районе Очакова.
Днепропетровская область: БПЛА направляется на Синельниково.
БПЛА на Днепр с запада.
БПЛА, направляется в сторону Каменского.
Днепропетровская область: БПЛА направляются в сторону Синельниково и Божедаровки.
Сумская область: БПЛА направляется к Ворожбе.
Сумская область: БПЛА направляется в сторону Белополья.