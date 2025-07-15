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24 Канал Новости Украины Украина снова под атакой "Шахедов": для каких регионов есть угроза
15 июля, 21:19
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Украина снова под атакой "Шахедов": для каких регионов есть угроза

Владислав Кравцов

В ряде областей Украины вечером 15 июля начала распространяться воздушная тревога. Враг снова запустил свои беспилотники типа "Шахед" по нашему государству.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге?

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Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

 

21:48, 15 июля

Несколько групп БПЛА – в направлении Миргорода.

21:41, 15 июля

БПЛА – на Кривой Рог.

21:13, 15 июля

Новые группы БПЛА через Запорожье – в направлении Днепропетровщины.

21:07, 15 июля

На Запорожье работает ППО, – ОВА.

21:04, 15 июля

Большинство БПЛА – мимо Ромны в направлении Полтавщины.

20:51, 15 июля

Сумщина: БПЛА – мимо Конотопа, Бурынь.

20:14, 15 июля

Сумщина: группы БПЛА через Шостку – в направлении Черниговщины.

19:54, 15 июля

Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.