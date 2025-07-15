Украина снова под атакой "Шахедов": для каких регионов есть угроза

В ряде областей Украины вечером 15 июля начала распространяться воздушная тревога. Враг снова запустил свои беспилотники типа "Шахед" по нашему государству.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге?

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