Украина снова под атакой "Шахедов": для каких регионов есть угроза
В ряде областей Украины вечером 15 июля начала распространяться воздушная тревога. Враг снова запустил свои беспилотники типа "Шахед" по нашему государству.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге?
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Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Несколько групп БПЛА – в направлении Миргорода. БПЛА – на Кривой Рог. Новые группы БПЛА через Запорожье – в направлении Днепропетровщины. На Запорожье работает ППО, – ОВА. Большинство БПЛА – мимо Ромны в направлении Полтавщины. Сумщина: БПЛА – мимо Конотопа, Бурынь. Сумщина: группы БПЛА через Шостку – в направлении Черниговщины. Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Несколько групп БПЛА – в направлении Миргорода.
БПЛА – на Кривой Рог.
Новые группы БПЛА через Запорожье – в направлении Днепропетровщины.
На Запорожье работает ППО, – ОВА.
Большинство БПЛА – мимо Ромны в направлении Полтавщины.
Сумщина: БПЛА – мимо Конотопа, Бурынь.
Сумщина: группы БПЛА через Шостку – в направлении Черниговщины.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.