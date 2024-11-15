"Шахеды" атакуют Украину: в каких областях объявлена тревога

Российская армия вечером 15 ноября запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей прозвучала воздушная тревога.

Сначала угроза была для жителей Востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучал сигнал воздушной тревоги, немедленно направляться в укрытие гражданской защиты.

К теме Уже на финальной стадии, – посол о запуске израильской системы раннего оповещения в Украине

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.