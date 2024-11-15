"Шахеды" атакуют Украину: в каких областях объявлена тревога
Российская армия вечером 15 ноября запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей прозвучала воздушная тревога.
Сначала угроза была для жителей Востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучал сигнал воздушной тревоги, немедленно направляться в укрытие гражданской защиты.
К теме Уже на финальной стадии, – посол о запуске израильской системы раннего оповещения в Украине
Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Движение ударных БПЛА: Движение ударных БПЛА: Несколько групп ударных БПЛА с Херсонской области в направлении Николаевской (Очаков). Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте Ударные БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Харьковскую. Сумская область – угроза ударных БпЛА! Группа ударных БПЛА из Донецкой области курсом на Днепропетровскую.
Движение ударных БПЛА:
Движение ударных БПЛА:
Несколько групп ударных БПЛА с Херсонской области в направлении Николаевской (Очаков).
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Ударные БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Харьковскую.
Сумская область – угроза ударных БпЛА!
Группа ударных БПЛА из Донецкой области курсом на Днепропетровскую.