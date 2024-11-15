"Шахеды" атакуют Украину: в каких областях объявлена тревога

15 ноября 2024, 21:27
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Автор: Владислав Кравцов

Российская армия вечером 15 ноября запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей прозвучала воздушная тревога.

Сначала угроза была для жителей Востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучал сигнал воздушной тревоги, немедленно направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

22:21, 15 ноября

Движение ударных БПЛА:

  • БПЛА в Харьковской области курсом на север.
  • Несколько групп БПЛА в Одесской области в западном направлении.
  • Несколько групп БПЛА с Херсонской области на Николаевскую.
21:51, 15 ноября

Движение ударных БПЛА:

  • Несколько групп БПЛА на юге Харьковской области курсом на север.
  • Группа БПЛА в Сумской области курсом на Полтавскую.
  • Несколько групп БПЛА на юге Николаевской области в северо-западном направлении.
21:43, 15 ноября

Несколько групп ударных БПЛА с Херсонской области в направлении Николаевской (Очаков).

21:25, 15 ноября

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

21:09, 15 ноября

Ударные БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Харьковскую.

21:06, 15 ноября

Сумская область – угроза ударных БпЛА!

20:47, 15 ноября

Группа ударных БПЛА из Донецкой области курсом на Днепропетровскую.