"Шахеды" снова пролетели над Украиной: где сейчас объявлена тревога
Вечером 16 июня российская армия вновь запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". В связи с этим в областях начала распространяться воздушная тревога.
За передвижением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.
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Что известно о воздушной тревоге?
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Где была воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА, следующий курсом на город Сумы с севера. БПЛА курсом на город Запорожье с юга.
БПЛА, следующий курсом на город Сумы с севера.
БПЛА курсом на город Запорожье с юга.