"Шахеды" снова пролетели над Украиной: где сейчас объявлена тревога

Вечером 16 июня российская армия вновь запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". В связи с этим в областях начала распространяться воздушная тревога.

За передвижением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

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Что известно о воздушной тревоге?

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Где была воздушная тревога: смотрите на карте