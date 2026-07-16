Украина вновь подверглась атаке "Шахедов", в Сумах прогремели взрывы: где сейчас объявлена тревога
Вечером 15 июля Россия вновь запустила ударные беспилотники по Украине. В связи с этим в областях начала распространяться воздушная тревога.
За передвижением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.
Что известно о воздушной тревоге?
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Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите карту
Активность вражеской тактической авиации на юге! Угроза применения авиационных средств поражения! БПЛА – курсом на Сумы. В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного. Группа БПЛА – курсом на Запорожье.
Активность вражеской тактической авиации на юге! Угроза применения авиационных средств поражения!
БПЛА – курсом на Сумы.
В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного.
Группа БПЛА – курсом на Запорожье.