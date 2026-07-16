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24 Канал Новости Украины Украина вновь подверглась атаке "Шахедов", в Сумах прогремели взрывы: где сейчас объявлена тревога
16 июля, 00:13
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Украина вновь подверглась атаке "Шахедов", в Сумах прогремели взрывы: где сейчас объявлена тревога

Владислав Кравцов

Вечером 15 июля Россия вновь запустила ударные беспилотники по Украине. В связи с этим в областях начала распространяться воздушная тревога.

За передвижением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите карту

 

23:38, 15 июля

Активность вражеской тактической авиации на юге! Угроза применения авиационных средств поражения!

23:13, 15 июля

БПЛА – курсом на Сумы.

23:12, 15 июля

В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного.

22:51, 15 июля

Группа БПЛА – курсом на Запорожье.

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Война России с Украиной Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога Атака дронами-камикадзе