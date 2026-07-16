За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті лунає тривога, негайно прямуйте в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться карту

23:38, 15 липня

Активність ворожої тактичної авіації на півдні! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!

23:13, 15 липня

БпЛА – курсом на Суми.

23:12, 15 липня

У Сумах чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

22:51, 15 липня

Група БпЛА – курсом на Запоріжжя.

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