Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях тревога
18 июня, 21:42
4

"Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях тревога

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 18 июня запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Это не конец света, – ЦПД об увеличении производства "Шахедов" Россией

Где сейчас воздушная тревога

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

22:33, 18 июня

БПЛА в направлении Кременчуга. Находитесь в укрытиях.

22:25, 18 июня

БПЛА в направлении Харькова. Оставайтесь в укрытиях.

22:12, 18 июня

  • БПЛА в западной и центральной частях Днепропетровщины, курс северный.

  • БПЛА с Сумщины, курсом на Харьковщину и Полтавщину.

  • БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс северный.

21:48, 18 июня

БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Южное.

21:45, 18 июня

Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. Беспилотник севернее Сум, курс южный.

21:36, 18 июня

  • БПЛА в южной части Днепропетровщины, курс северный.

  • БПЛА в западной части Херсонщины, курс западный.

20:55, 18 июня

БПЛА в восточной части Херсонщины, курсом на Днепропетровщину.