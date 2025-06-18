"Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях тревога
Российская армия вечером 18 июня запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями начала распространяться воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Где сейчас воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
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БПЛА в направлении Кременчуга. Находитесь в укрытиях.
БПЛА в направлении Харькова. Оставайтесь в укрытиях.
БПЛА в западной и центральной частях Днепропетровщины, курс северный.
БПЛА с Сумщины, курсом на Харьковщину и Полтавщину.
БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс северный.
БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Южное.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. Беспилотник севернее Сум, курс южный.
БПЛА в южной части Днепропетровщины, курс северный.
БПЛА в западной части Херсонщины, курс западный.
БПЛА в восточной части Херсонщины, курсом на Днепропетровщину.