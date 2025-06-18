"Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях тревога

Российская армия вечером 18 июня запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Где сейчас воздушная тревога

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте