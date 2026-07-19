"Шахеды" снова разлетались над Украиной: где сейчас есть тревога
Вечером 19 июля россияне в очередной раз запустили свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. По областям начала распространяться воздушная тревога.
За передвижением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте раздались звуки сирен, немедленно укрывайтесь.
Что известно о воздушной тревоге?
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Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите карту
БПЛА – в направлении Сум/Степановки с севера. Реактивный БПЛА на севере Черниговской области – в направлении на/мимо Сновска с северо-запада. Черниговская область: реактивный БПЛА – над/мимо Макошино по юго-восточному курсу. Полтавская область: БПЛА – над/мимо Больших Сорочинцев в направлении Миргорода. Реактивный БПЛА на севере Черниговской области – в направлении на/мимо Сновска с северо-запада. Николаевская область: реактивные БПЛА мимо Баштанки на юге – по западному/юго-западному курсу. Цель – Харьковская область (Большой Бурлук). Реактивные БПЛА на севере Херсонской области, следуют на запад.
БПЛА – в направлении Сум/Степановки с севера.
Реактивный БПЛА на севере Черниговской области – в направлении на/мимо Сновска с северо-запада.
Черниговская область: реактивный БПЛА – над/мимо Макошино по юго-восточному курсу.
Полтавская область: БПЛА – над/мимо Больших Сорочинцев в направлении Миргорода.
Реактивный БПЛА на севере Черниговской области – в направлении на/мимо Сновска с северо-запада.
Николаевская область: реактивные БПЛА мимо Баштанки на юге – по западному/юго-западному курсу.
Цель – Харьковская область (Большой Бурлук).
Реактивные БПЛА на севере Херсонской области, следуют на запад.