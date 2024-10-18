"Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях звучит тревога
Российская армия в ночь с 18 на 19 октября запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Сначала угроза была для жителей южного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где раздавались сирены, немедленно пройти в укрытие гражданской защиты.
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Что известно о воздушной тревоге
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Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области. Сумская область угроза применения ударных вражеских БПЛА. Относительно движения БПЛА: Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте Еще несколько групп вражеских ударных БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южное. Ударные вражеские БПЛА в Херсонской области в направлении Николаевской курс северо-западный.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области.
Сумская область угроза применения ударных вражеских БПЛА.
Относительно движения БПЛА:
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Еще несколько групп вражеских ударных БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южное.
Ударные вражеские БПЛА в Херсонской области в направлении Николаевской курс северо-западный.