"Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях звучит тревога

Российская армия в ночь с 18 на 19 октября запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Сначала угроза была для жителей южного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где раздавались сирены, немедленно пройти в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

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