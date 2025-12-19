Украина под атакой "Шахедов": где сейчас есть опасность

Вечером 19 декабря российская армия снова запустила свои ударные беспилотники типа "Шахед" по Украине. Из-за этого по областям распространилась тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Более 10 "Шахедов" и кассетная баллистика ударили по мосту в Маяках, – "Флеш"

Где сейчас воздушная тревога?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте