Украина под атакой "Шахедов": где сейчас есть опасность
Вечером 19 декабря российская армия снова запустила свои ударные беспилотники типа "Шахед" по Украине. Из-за этого по областям распространилась тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме Более 10 "Шахедов" и кассетная баллистика ударили по мосту в Маяках, – "Флеш"
Где сейчас воздушная тревога?
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Николаев – укрытие! БПЛА на востоке Днепропетровщины в районе н.п. Покровское, курс – северо-западный. БПЛА в направлении Николаева с юга! В Николаеве взрыв. Отбой угрозы применения баллистического вооружения. В Одесском районе взрыв. Скоростная цель на Южное! Угроза применения баллистики с юга! Отбой угрозы применения баллистического вооружения. В Одессе взрывы. Скоростная цель на Одессу! Угроза применения баллистики с юга! БПЛА в Донецкой области в направлении Харьковщины. Еще один БПЛА в направлении Южного с Черного моря. Одесская область: БПЛА на Южное из акватории Черного моря.
