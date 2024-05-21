Россияне снова запустили "Шахеды": где пролетают вражеские дроны

Российская армия не прекращает террор украинского населения. В ночь на 21 мая враг в очередной раз запустил по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед".

Воздушные Силы предупредили об угрозе для ряда областей. Редакция 24 Канала призывает не игнорировать воздушную тревогу и направляться в безопасное место. Это убережет жизнь и облегчит работу ПВО.

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Атака "Шахедов" на Украину