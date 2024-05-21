Россияне снова запустили "Шахеды": где пролетают вражеские дроны

21 мая 2024, 00:46
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Российская армия не прекращает террор украинского населения. В ночь на 21 мая враг в очередной раз запустил по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед".

Воздушные Силы предупредили об угрозе для ряда областей. Редакция 24 Канала призывает не игнорировать воздушную тревогу и направляться в безопасное место. Это убережет жизнь и облегчит работу ПВО.

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Атака "Шахедов" на Украину

01:08, 21 мая

Мониторинговые паблики пишут, что 1 БпЛА летит вектором мимо Черкасс, еще 2 "Шахеды" на Севере Кировоградщины.

Кроме этого фиксируют 2 новых дроны с Херсонщины в направлении Криворожского района Днепропетровской области.
Курс Северо-Западный.

00:32, 21 мая

Где сейчас "Шахеды"

Воздушные Силы пишут, что сейчас зафиксировано две группы "Шахедов":

  • Первая сейчас движется с Кировоградщины курсом на Черкасскую область.
  • Вторая пролетает в Николаевской области, движется в направлении Кировоградской.

Где сейчас тревога из-за российских дронов / alerts.in.ua

23:40, 20 мая

Отмечается, что "Шахеды" продолжают движение через Николаевскую область в направлении Кировоградщины.

23:05, 20 мая

Воздушные Силы предупредили о движении ударных БпЛА через Херсонскую область курсом на Николаевщину.

Автор: Дмитро Усик