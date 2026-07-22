"Шахеды" вновь атакуют Украину: где сейчас объявлена тревога
Вечером 22 июля российская армия вновь запустила свои ударные дроны-камикадзе по Украине. В связи с этим в областях начала распространяться воздушная тревога.
За передвижением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте раздались звуки сирен, немедленно укрывайтесь.
Что известно о воздушной тревоге?
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Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА в Днепропетровской области, в направлении Токмаковки. БПЛА в Полтавской области, направляется в Лубны. БПЛА на севере Днепропетровской области, курс на юг (п. Петриковка). Реактивный БПЛА на юге Одесской области, направление Татарбунары. Сумы – БПЛА над городом. БПЛА из Черниговской области, направляется в Киевскую область, курс на Борисполь. Реактивный БПЛА в г. Запорожье БПЛА в направлении Полтавы с северо-востока. Одесская область: БПЛА в направлении Южного и Росейки из акватории Черного моря. Реактивные БПЛА в направлении г. Запорожья с юго-востока. Сумская область: БПЛА пролетел мимо Глухова по юго-западному курсу и к югу от Кириковки – по курсу на Харьковскую область. БПЛА курсом на г. Запорожье.
БПЛА в Днепропетровской области, в направлении Токмаковки.
БПЛА в Полтавской области, направляется в Лубны.
БПЛА на севере Днепропетровской области, курс на юг (п. Петриковка).
Реактивный БПЛА на юге Одесской области, направление Татарбунары.
Сумы – БПЛА над городом.
БПЛА из Черниговской области, направляется в Киевскую область, курс на Борисполь.
Реактивный БПЛА в г. Запорожье
БПЛА в направлении Полтавы с северо-востока.
Одесская область: БПЛА в направлении Южного и Росейки из акватории Черного моря.
Реактивные БПЛА в направлении г. Запорожья с юго-востока.
Сумская область: БПЛА пролетел мимо Глухова по юго-западному курсу и к югу от Кириковки – по курсу на Харьковскую область.
БПЛА курсом на г. Запорожье.