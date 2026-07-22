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24 Канал Новости Украины "Шахеды" вновь атакуют Украину: где сейчас объявлена тревога
22 июля, 22:05
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"Шахеды" вновь атакуют Украину: где сейчас объявлена тревога

Владислав Кравцов

Вечером 22 июля российская армия вновь запустила свои ударные дроны-камикадзе по Украине. В связи с этим в областях начала распространяться воздушная тревога.

За передвижением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте раздались звуки сирен, немедленно укрывайтесь.

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

22:07, 22 июля

БПЛА в Днепропетровской области, в направлении Токмаковки.

22:00, 22 июля

БПЛА в Полтавской области, направляется в Лубны.

21:55, 22 июля

БПЛА на севере Днепропетровской области, курс на юг (п. Петриковка).

21:45, 22 июля

Реактивный БПЛА на юге Одесской области, направление Татарбунары.

21:40, 22 июля

Сумы – БПЛА над городом.

21:37, 22 июля

БПЛА из Черниговской области, направляется в Киевскую область, курс на Борисполь.

21:33, 22 июля

Реактивный БПЛА в г. Запорожье

21:17, 22 июля

БПЛА в направлении Полтавы с северо-востока.

21:05, 22 июля

Одесская область: БПЛА в направлении Южного и Росейки из акватории Черного моря.

21:04, 22 июля

Реактивные БПЛА в направлении г. Запорожья с юго-востока.

20:51, 22 июля

  • Сумская область: БПЛА пролетел мимо Глухова по юго-западному курсу и к югу от Кириковки – по курсу на Харьковскую область.

  • БПЛА курсом на г. Запорожье.

Связанные темы:

Атака дронами-камикадзе
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