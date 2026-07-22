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БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок Токмаківка. БпЛА на Полтавщині, курс Лубни. БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на південь (н.п. Петріківка). Реактивний БпЛА на півдні Одещини, вектор Татарбунари. Суми – БпЛА над містом. БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину, вектор Бориспіль. Реактивний БпЛА на м. Запоріжжя БпЛА в напрямку Полтави з північно-східного напрямку. Одещина: БпЛА в напрямку Південного та Росєйки з акваторії Чорного моря. Реактивні БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу. Сумщина: БпЛА повз Глухів південно-західним курсом та на півдні Кириківки курсом на Харківщину. БпЛА курсом на м.Запоріжжя.
БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок Токмаківка.
БпЛА на Полтавщині, курс Лубни.
БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на південь (н.п. Петріківка).
Реактивний БпЛА на півдні Одещини, вектор Татарбунари.
Суми – БпЛА над містом.
БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину, вектор Бориспіль.
Реактивний БпЛА на м. Запоріжжя
БпЛА в напрямку Полтави з північно-східного напрямку.
Одещина: БпЛА в напрямку Південного та Росєйки з акваторії Чорного моря.
Реактивні БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу.
Сумщина: БпЛА повз Глухів південно-західним курсом та на півдні Кириківки курсом на Харківщину.
БпЛА курсом на м.Запоріжжя.