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Що відомо про повітряну тривогу?

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Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

22:07, 22 липня

БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок Токмаківка.

22:00, 22 липня

БпЛА на Полтавщині, курс Лубни.

21:55, 22 липня

БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на південь (н.п. Петріківка).

21:45, 22 липня

Реактивний БпЛА на півдні Одещини, вектор Татарбунари.

21:40, 22 липня

Суми – БпЛА над містом.

21:37, 22 липня

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину, вектор Бориспіль.

21:33, 22 липня

Реактивний БпЛА на м. Запоріжжя

21:17, 22 липня

БпЛА в напрямку Полтави з північно-східного напрямку.

21:05, 22 липня

Одещина: БпЛА в напрямку Південного та Росєйки з акваторії Чорного моря.

21:04, 22 липня

Реактивні БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу.

20:51, 22 липня

  • Сумщина: БпЛА повз Глухів південно-західним курсом та на півдні Кириківки курсом на Харківщину.

  • БпЛА курсом на м.Запоріжжя.