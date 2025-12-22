Украина снова под атакой "Шахедов": в каких областях сейчас тревога

Российская армия вечером 22 декабря запустила ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Из-за этого областями распространяется воздушная тревога.

Где сейчас есть тревога?

