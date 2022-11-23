В Киеве прогремели взрывы: есть попадание в один из инфраструктурных объектов

После полудня 23 ноября почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых областях страны сообщают о звуках взрывов.

Около 14:08 появилось сообщение о взрывах в столице Украины. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил их, и заявил, что в области работает ПВО.

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Уже несколько минут после этого, в 14:12, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадание в один из инфраструктурных объектов столицы.

Ракеты запустили из Ростовской области

При воздушной тревоге необходимо находиться в укрытии. Оставаться там следует до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Если же вы не можете перейти в укрытие, то хоть воспользуйтесь правилом двух стен. Это может спасти вам жизнь.

В 11:07 телеграм-канал monitor сообщил, что наблюдается активность стратегической авиации на аэродроме Энгельс. Уже в 12:19 опубликовали пост о том, что это могут быть учебные полеты. Но напомнили о вражеском коварстве, что он и подтвердил: в 12:29 стало известно о пусках ракет из Ростовской области.

В 12:27 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о 5 запусках ракет. Через минуту он уточнил, что говорится о "других самолетах в районе Мариуполя".

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