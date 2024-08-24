В нескольких областях Украины была воздушная тревога: россияне атаковали с Черного моря

Ночью 24 августа в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Украинцев предупреждали об угрозе из-за активности вражеской авиации.

Призываем украинцев не пренебрегать сигналами тревоги и пройти в ближайшее укрытие. Для каких регионов есть угроза и почему – передает 24 Канал.

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Где объявили тревогу