"Шахеды" атакуют Киев и ряд областей: где сейчас звучит тревога

Российская армия вечером 25 октября в очередной раз запустила свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Из-за этого в Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога.

Сначала угроза была для северо-восточного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где звучали сирены, направляться в укрытия гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

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