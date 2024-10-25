"Шахеды" атакуют Киев и ряд областей: где сейчас звучит тревога

25 октября 2024, 20:57
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Автор: Владислав Кравцов

Российская армия вечером 25 октября в очередной раз запустила свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Из-за этого в Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога.

Сначала угроза была для северо-восточного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где звучали сирены, направляться в укрытия гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

21:01, 25 октября

Воздушные силы сообщили о:

  • "Шахедах" на Киевщине – курсом на Киев.
  • Нескольких группах "Шахедов" на Черниговщине – курсом на запад.
20:57, 25 октября

В Киеве также прозвучала воздушная тревога.

20:42, 25 октября

В Киевской области – воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов".

20:05, 25 октября

Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте

19:51, 25 октября

"Шахеды" движутся из Сумской области на Черниговскую.

19:12, 25 октября

Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.