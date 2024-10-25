"Шахеды" атакуют Киев и ряд областей: где сейчас звучит тревога
Российская армия вечером 25 октября в очередной раз запустила свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Из-за этого в Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога.
Сначала угроза была для северо-восточного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где звучали сирены, направляться в укрытия гражданской защиты.
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Что известно о воздушной тревоге
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Воздушные силы сообщили о: В Киеве также прозвучала воздушная тревога. В Киевской области – воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов". Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте "Шахеды" движутся из Сумской области на Черниговскую. Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.
Воздушные силы сообщили о:
В Киеве также прозвучала воздушная тревога.
В Киевской области – воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов".
Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте
"Шахеды" движутся из Сумской области на Черниговскую.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.