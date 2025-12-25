Укр Рус
24 Канал Новости Украины Оккупанты на Рождество атакуют Украину "Шахедами": в каких областях есть тревога
25 декабря, 19:11
2

Оккупанты на Рождество атакуют Украину "Шахедами": в каких областях есть тревога

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 25 декабря, в день Рождества, снова атакует Украину своими ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями распространилась воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Россия терроризировала Чернигов на Рождество: погиб человек, среди раненых трое детей

Где сейчас есть тревога?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

 

19:10, 25 декабря

Сейчас тревога объявлена частично в Киевской, Черниговской, Николаевской областях и полностью в Одесской области.

17:37, 25 декабря

БПЛА на север Киевщины с Черниговщины.

17:10, 25 декабря

Черниговщина: группа БПЛА на севере – курсом на Мену, Корюковку.