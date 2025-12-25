Оккупанты на Рождество атакуют Украину "Шахедами": в каких областях есть тревога

Российская армия вечером 25 декабря, в день Рождества, снова атакует Украину своими ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями распространилась воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Россия терроризировала Чернигов на Рождество: погиб человек, среди раненых трое детей

Где сейчас есть тревога?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте