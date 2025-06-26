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24 Канал Новости Украины В Украину залетают "Шахеды": где сейчас звучит тревога
26 июня, 20:47
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В Украину залетают "Шахеды": где сейчас звучит тревога

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 26 июня снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

 

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