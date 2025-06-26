26 июня, 20:47
В Украину залетают "Шахеды": где сейчас звучит тревога
Российская армия вечером 26 июня снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме Игнат ответил, когда Украина сможет эффективно сбивать еще большее количество "Шахедов"
Что известно о воздушной тревоге
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Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Группа вражеских ударных БПЛА на севере Сумщины – курсом на юг Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
20:39, 26 июня
20:22, 26 июня
Группа вражеских ударных БПЛА на севере Сумщины – курсом на юг
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.