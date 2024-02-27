Россияне снова запустили по Украине "Шахеды": в Одессе раздавались взрывы, работала ПВО

Российская армия вечером 27 февраля запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Первоначально угроза была для жителей Юга нашего государства. 24 Канал призывает граждан в областях, где объявлена воздушная тревога, пройти в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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