Россияне снова запустили по Украине "Шахеды": в Одессе раздавались взрывы, работала ПВО
Российская армия вечером 27 февраля запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей прозвучали сигналы воздушной тревоги.
Первоначально угроза была для жителей Юга нашего государства. 24 Канал призывает граждан в областях, где объявлена воздушная тревога, пройти в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге из-за "Шахедов"Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Воздушные силы сообщили, что БпЛА типа "Шахед" изменили курс на Одессу. Военные призвали граждан находиться в укрытиях. Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал Одессу и Одесский район находиться в укрытиях до отбоя. Там работает ПВО. Мониторинговые телеграм-каналы рассказали о движении БПЛА вдоль Одессы. Там призвали одесситов находиться подальше от внешних стен. Воздушные силы сообщили о БПЛА в Лиманском районе Одесской области, который держит северный курс. В Воздушных силах отметили, что очередная группа БПЛА с Черного моря движется в направлении Коблево Николаевской области. В Силах обороны Юга Украины отметили, что идет боевая работа в Одесской области. Там призвали беречь себя и не выставлять в сеть кадры работы ПВО по вражеским объектам. В мониторинговых телеграм-каналах также отметили, что фиксируют высокую активность российских разведывательных дронов курсом на Полтавскую и Винницкую область. Также эти беспилотники есть в Харьковской области. В телеграм-канале "Николаевский Ванек" отметили, что "шахэды" летят в сторону Беляевки, количеством до 3 единиц. Воздушные силы сообщили, что БПЛА с Черного моря летят в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
Воздушные силы сообщили, что БпЛА типа "Шахед" изменили курс на Одессу. Военные призвали граждан находиться в укрытиях.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал Одессу и Одесский район находиться в укрытиях до отбоя. Там работает ПВО.
Мониторинговые телеграм-каналы рассказали о движении БПЛА вдоль Одессы. Там призвали одесситов находиться подальше от внешних стен.
Воздушные силы сообщили о БПЛА в Лиманском районе Одесской области, который держит северный курс.
В Воздушных силах отметили, что очередная группа БПЛА с Черного моря движется в направлении Коблево Николаевской области.
В Силах обороны Юга Украины отметили, что идет боевая работа в Одесской области. Там призвали беречь себя и не выставлять в сеть кадры работы ПВО по вражеским объектам.
В мониторинговых телеграм-каналах также отметили, что фиксируют высокую активность российских разведывательных дронов курсом на Полтавскую и Винницкую область. Также эти беспилотники есть в Харьковской области.
В телеграм-канале "Николаевский Ванек" отметили, что "шахэды" летят в сторону Беляевки, количеством до 3 единиц.
Воздушные силы сообщили, что БПЛА с Черного моря летят в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.