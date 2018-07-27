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24 Канал Новости Украины "Шахеды" заходят на Киев и область: где сейчас раздается воздушная тревога
27 июля, 21:40
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"Шахеды" заходят на Киев и область: где сейчас раздается воздушная тревога

Дмитрий Усик

Ежедневные российские атаки по мирным городам не утихают. Вечером 27 июля враг снова запустил по Украине "Шахеды"

О том, куда направляются российские дроны и какая ситуация с безопасностью по регионам, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где сейчас звучит тревога?

 

02:27, 28 июля

Обновление по "Шахедам":

  • Группа вражеских БпЛА на востоке Кировоградщина – курс западный.
  • Группа вражеских БпЛА на юге и севере Винницкой обл. – курс северо-западный.
  • Группа вражеских БпЛА на юге Житомирщины – курс Хмельницкая область
02:00, 28 июля

Внимание! г.Винница! В вашем направлении вражеские БпЛА с востока.
Находитесь в безопасных местах!

01:54, 28 июля

Внимание! г.Ровно! В вашем направлении вражеские БпЛА с востока.
Находитесь в безопасных местах!

01:53, 28 июля

Волынская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА!

01:26, 28 июля

Обновление по "Шахедам":

  • Группа вражеских БпЛА на юге Харьковщины – курс западный.
  • Группа вражеских БпЛА на востоке Днепропетровщины – курс западный.
  • Группа вражеских БпЛА на границе Николаевской и Одесской обл. – курс северо-западный.
  • Группа вражеских БпЛА на севере Житомирщины – курс Ровенская область
  • Группа вражеских БпЛА на юге Черниговщины – курс юго-западный
  • БпЛА на Черкасщине и Киевщине – курс западный/юго-западный
00:54, 28 июля

Днепропетровская область (Павлоградский, Самаровский р-ны) угроза применения ударных вражеских БпЛА!

00:25, 28 июля

Ровенская область – угроза применения ударных БпЛА!

00:16, 28 июля

Обновление по "Шахедам":

Группа вражеских БпЛА на востоке Харьковщины – курс западным.

Группа вражеских БпЛА на востоке Донецкой области – курс западный.

00:12, 28 июля

Обновление по "Шахедам":

  • Группа вражеских БпЛА с Сумщины – курсом юго-западным.
  • Группа БпЛА на востоке и центре Черниговщины – курсом на запад.
  • Группа БпЛА на севере Киевщины – курсом на Житомирщину,
  • Группа БпЛА с Днепропетровщины – курсом на Кировоградщину.
  • Группа БпЛА с юга на Николаевщину.
  • Киев – группа БпЛА в направлении города.
23:27, 27 июля

Киевская область (Белоцерковский р-н) – угроза применения ударных вражеских БпЛА!

23:25, 27 июля

БпЛА на Запорожье!

23:24, 27 июля

Николаевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.

23:18, 27 июля

БпЛА с Сумщины и Черниговщины курсом на юго-западное направление.

Киев – БпЛА в направлении города

23:11, 27 июля

Винницкая, Кировоградская области – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока.

22:38, 27 июля

Внимание, г.Чернигов! В вашем направлении вражеские БпЛА с севера

22:34, 27 июля

Киев оставайтесь в укрытиях! Продолжается атака БпЛА на город.

22:33, 27 июля

Киевская область (Вышгородский, Бучанский р-ны) – угроза применения ударных вражеских БпЛА!

22:31, 27 июля

Днепропетровская область (Синельниковский, Днепровский, Никопольский р-н) – угроза применения ударных вражеских БпЛА!

22:17, 27 июля

БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА на востоке и центре Черниговщины, курс юго-западный.

Запорожье, Киев, Харьков – БпЛА в направлении города.

22:15, 27 июля

Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.

22:09, 27 июля

БпЛА курсом на Киев.

21:57, 27 июля

Силы обороны продолжают ликвидацию вражеских беспилотников на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Полтавщине и Черкасщине.
 

Не игнорируйте воздушную тревогу!

21:53, 27 июля

БпЛА вблизи Черкасс, направляется в западном направлении.

21:00, 27 июля

Ожидаются группы вражеских БпЛА с юго-восточного направления направления!

20:57, 27 июля

Обновление по "Шахедам":

Противовоздушная оборона работает по вражеским БпЛА в Сумской, Черниговской, Полтавской областях.
 

Не игнорируйте воздушную тревогу!

20:09, 27 июля

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.

19:54, 27 июля

Группа БпЛА на востоке Сумщины курсом на юг.

Группа БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины курс юго-западный.

19:40, 27 июля

Обновление по "Шахедам":

Группа вражеских БпЛА с севера Сумщины курсом на юг.

19:28, 27 июля

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

18:27, 27 июля

Сумская область – угроза ударных БпЛА!