"Шахеды" заходят на Киев и область: где сейчас раздается воздушная тревога
Ежедневные российские атаки по мирным городам не утихают. Вечером 27 июля враг снова запустил по Украине "Шахеды"
О том, куда направляются российские дроны и какая ситуация с безопасностью по регионам, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Как Украина становится дроновой сверхдержавой и что делает, чтобы выиграть гонку в войне с Россией
Где сейчас звучит тревога?
Обновление по "Шахедам": Внимание! г.Винница! В вашем направлении вражеские БпЛА с востока. Внимание! г.Ровно! В вашем направлении вражеские БпЛА с востока. Волынская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА! Обновление по "Шахедам": Днепропетровская область (Павлоградский, Самаровский р-ны) угроза применения ударных вражеских БпЛА! Ровенская область – угроза применения ударных БпЛА! Обновление по "Шахедам": Группа вражеских БпЛА на востоке Харьковщины – курс западным. Группа вражеских БпЛА на востоке Донецкой области – курс западный. Обновление по "Шахедам": Киевская область (Белоцерковский р-н) – угроза применения ударных вражеских БпЛА! БпЛА на Запорожье! Николаевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга. БпЛА с Сумщины и Черниговщины курсом на юго-западное направление. Киев – БпЛА в направлении города Винницкая, Кировоградская области – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока. Внимание, г.Чернигов! В вашем направлении вражеские БпЛА с севера Киев оставайтесь в укрытиях! Продолжается атака БпЛА на город. Киевская область (Вышгородский, Бучанский р-ны) – угроза применения ударных вражеских БпЛА! Днепропетровская область (Синельниковский, Днепровский, Никопольский р-н) – угроза применения ударных вражеских БпЛА! БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный. БпЛА на востоке и центре Черниговщины, курс юго-западный. Запорожье, Киев, Харьков – БпЛА в направлении города. Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга. БпЛА курсом на Киев. Силы обороны продолжают ликвидацию вражеских беспилотников на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Полтавщине и Черкасщине. Не игнорируйте воздушную тревогу! БпЛА вблизи Черкасс, направляется в западном направлении. Ожидаются группы вражеских БпЛА с юго-восточного направления направления! Обновление по "Шахедам": Противовоздушная оборона работает по вражеским БпЛА в Сумской, Черниговской, Полтавской областях. Не игнорируйте воздушную тревогу! Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера. Группа БпЛА на востоке Сумщины курсом на юг. Группа БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины курс юго-западный. Обновление по "Шахедам": Группа вражеских БпЛА с севера Сумщины курсом на юг. Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Сумская область – угроза ударных БпЛА!
Находитесь в безопасных местах!
Находитесь в безопасных местах!
Обновление по "Шахедам":
Внимание! г.Винница! В вашем направлении вражеские БпЛА с востока.
Внимание! г.Ровно! В вашем направлении вражеские БпЛА с востока.
Волынская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА!
Обновление по "Шахедам":
Днепропетровская область (Павлоградский, Самаровский р-ны) угроза применения ударных вражеских БпЛА!
Ровенская область – угроза применения ударных БпЛА!
Обновление по "Шахедам":
Группа вражеских БпЛА на востоке Харьковщины – курс западным.
Группа вражеских БпЛА на востоке Донецкой области – курс западный.
Обновление по "Шахедам":
Киевская область (Белоцерковский р-н) – угроза применения ударных вражеских БпЛА!
БпЛА на Запорожье!
Николаевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.
БпЛА с Сумщины и Черниговщины курсом на юго-западное направление.
Киев – БпЛА в направлении города
Винницкая, Кировоградская области – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока.
Внимание, г.Чернигов! В вашем направлении вражеские БпЛА с севера
Киев оставайтесь в укрытиях! Продолжается атака БпЛА на город.
Киевская область (Вышгородский, Бучанский р-ны) – угроза применения ударных вражеских БпЛА!
Днепропетровская область (Синельниковский, Днепровский, Никопольский р-н) – угроза применения ударных вражеских БпЛА!
БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.
БпЛА на востоке и центре Черниговщины, курс юго-западный.
Запорожье, Киев, Харьков – БпЛА в направлении города.
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.
БпЛА курсом на Киев.
Силы обороны продолжают ликвидацию вражеских беспилотников на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Полтавщине и Черкасщине.
Не игнорируйте воздушную тревогу!
БпЛА вблизи Черкасс, направляется в западном направлении.
Ожидаются группы вражеских БпЛА с юго-восточного направления направления!
Обновление по "Шахедам":
Противовоздушная оборона работает по вражеским БпЛА в Сумской, Черниговской, Полтавской областях.
Не игнорируйте воздушную тревогу!
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.
Группа БпЛА на востоке Сумщины курсом на юг.
Группа БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины курс юго-западный.
Обновление по "Шахедам":
Группа вражеских БпЛА с севера Сумщины курсом на юг.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сумская область – угроза ударных БпЛА!