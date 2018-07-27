"Шахеды" заходят на Киев и область: где сейчас раздается воздушная тревога

Ежедневные российские атаки по мирным городам не утихают. Вечером 27 июля враг снова запустил по Украине "Шахеды"

О том, куда направляются российские дроны и какая ситуация с безопасностью по регионам, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Как Украина становится дроновой сверхдержавой и что делает, чтобы выиграть гонку в войне с Россией

Где сейчас звучит тревога?