"Шахеды" атакуют Север Украины: где сейчас воздушная тревога

Россия продолжает ежедневный террор украинцев. Вечером 27 октября враг снова запустил по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед".

Воздушные силы объявили воздушную тревогу в ряде регионов. Где по состоянию на сейчас фиксируют российские беспилотники, передает 24 Канал.

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Воздушная тревога в Украине