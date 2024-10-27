"Шахеды" атакуют Север Украины: где сейчас воздушная тревога
Россия продолжает ежедневный террор украинцев. Вечером 27 октября враг снова запустил по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед".
Воздушные силы объявили воздушную тревогу в ряде регионов. Где по состоянию на сейчас фиксируют российские беспилотники, передает 24 Канал.
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Воздушная тревога в Украине
Новая группа "Шахедов" из Сумщины – в направлении Черниговщины. "Шахеды" из Сумщины – в направлении Харьковщины. Сумщина – угроза применения ударных БпЛА.
Новая группа "Шахедов" из Сумщины – в направлении Черниговщины.
"Шахеды" из Сумщины – в направлении Харьковщины.
Сумщина – угроза применения ударных БпЛА.