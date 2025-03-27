"Шахеды" снова атакуют Украину: где сейчас звучит тревога
Российская армия вечером 27 марта запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями начала распространяться воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Продолжается атака вражеских БПЛА: В Днепре слышали взрыв. Где сейчас фиксируют вражеские дроны: смотрите на карте Воздушные силы пишут о движении "Шахедов": Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. Херсонская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. Вражеские БПЛА из Белгородской области, России – курсом на Харьков. Воздушные силы пишут о движении "Шахедов": "Шахеды" на севере Запорожской области – курсом на Днепропетровщину. Днепропетровская и Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА.
Продолжается атака вражеских БПЛА:
В Днепре слышали взрыв.
Где сейчас фиксируют вражеские дроны: смотрите на карте
Воздушные силы пишут о движении "Шахедов":
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Херсонская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Вражеские БПЛА из Белгородской области, России – курсом на Харьков.
Воздушные силы пишут о движении "Шахедов":
"Шахеды" на севере Запорожской области – курсом на Днепропетровщину.
Днепропетровская и Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА.