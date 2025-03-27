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24 Канал Новости Украины "Шахеды" снова атакуют Украину: где сейчас звучит тревога
27 марта, 19:51
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"Шахеды" снова атакуют Украину: где сейчас звучит тревога

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 27 марта запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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19:58, 27 марта

Продолжается атака вражеских БПЛА:

  • БПЛА курсом на Кременчуг.
  • БПЛА в районе Днепра.
  • БПЛА из Сумской области курсом в Черниговскую.
  • БПЛА в районе Полтавы.
19:51, 27 марта

В Днепре слышали взрыв.

19:48, 27 марта

Где сейчас фиксируют вражеские дроны: смотрите на карте

19:36, 27 марта

Воздушные силы пишут о движении "Шахедов":

  • БПЛА – с Сумщины на Полтавщину.
  • БПЛА на севере Харьковщины – курсом на запад.
  • БПЛА на севере Днепропетровщины – курсом на Кировоградщину.
19:28, 27 марта

  • Вражеские БПЛА на юге Днепропетровщины – направляются на северо-запад.
  • "Шахеды" на севере Харьковщины – курсом на Полтавщину
19:12, 27 марта

Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

19:02, 27 марта

Херсонская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

19:00, 27 марта

Вражеские БПЛА из Белгородской области, России – курсом на Харьков.

18:58, 27 марта

Воздушные силы пишут о движении "Шахедов":

  • "Шахеды" на границе Днепропетровской и Харьковской областей – направляются на северо-запад.
  • Группа "Шахедов" севернее Запорожья – курсом на Днепропетровщину.
  • "Шахеды" на севере Харьковщины – курсом на Полтавщину.
18:33, 27 марта

"Шахеды" на севере Запорожской области – курсом на Днепропетровщину.

18:11, 27 марта

Днепропетровская и Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА.