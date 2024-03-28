Украину атакуют "Шахеды": в ряде областей объявили воздушную тревогу

28 марта 2024, 21:31
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Российская армия вечером 28 марта запустила по Украине свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявляли воздушную тревогу.

Угроза была для северо-восточных областей нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может защитить жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
 

21:57, 28 марта

Воздушные силы рассказали о движении вражеских ударных БПЛА:

  • В Полтавской области в направлении Черкасской области!
  • Черниговская/Сумская область в юго-западном направлении.
  • Группа ударных БПЛА в Николаевской области в направлении Кировоградской области.
  • БПЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей.
  • Вражеские БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей в западном направлении.
  • Группа БПЛА с Херсонской области в направлении Днепропетровской области.
21:39, 28 марта

Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА в Днепропетровской области в северном направлении.

21:35, 28 марта

Военные отметили о движении ударных БПЛА с Херсонской области в северо-западном направлении!

21:31, 28 марта

Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!

21:21, 28 марта

Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.

21:13, 28 марта

Черниговская область – угроза ударных БПЛА!

21:03, 28 марта

Воздушные силы сообщили о движении второй группы ударных БПЛА через Сумскую область в юго-западном направлении!

20:53, 28 марта

Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА!

20:50, 28 марта

Военные отметили о движении ударных БПЛА в направлении Харьковской области.

20:37, 28 марта

Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БПЛА для Сумской области.

Автор: Владислав Кравцов