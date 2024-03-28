Украину атакуют "Шахеды": в ряде областей объявили воздушную тревогу
Российская армия вечером 28 марта запустила по Украине свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявляли воздушную тревогу.
Угроза была для северо-восточных областей нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может защитить жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
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Воздушные силы рассказали о движении вражеских ударных БПЛА:
Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА в Днепропетровской области в северном направлении.
Военные отметили о движении ударных БПЛА с Херсонской области в северо-западном направлении!
Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!
Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.
Черниговская область – угроза ударных БПЛА!
Воздушные силы сообщили о движении второй группы ударных БПЛА через Сумскую область в юго-западном направлении!
Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА!
Военные отметили о движении ударных БПЛА в направлении Харьковской области.
Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БПЛА для Сумской области.