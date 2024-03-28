Украину атакуют "Шахеды": в ряде областей объявили воздушную тревогу

Российская армия вечером 28 марта запустила по Украине свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявляли воздушную тревогу.

Угроза была для северо-восточных областей нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может защитить жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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