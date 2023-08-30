В Украине – тревога: враг запустил несколько групп "Шахедов" и ракеты, работает ПВО

В ночь на 30 августа воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины. Причиной тому стал запуск дронов-камикадзе "Шахед".

Призываем не игнорировать сирены и находиться в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь. Пока же расскажем, какая ситуация и в каких регионах существует угроза.

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Россияне запустили "Шахеды" и ракеты

30 августа

Группа крылатых ракет приближается к границе Украины из Белгородской области России, пишут Воздушные силы.Зафиксированы пуски крылатых ракет с Ту-95мс! Ожидается приближение к воздушному пространству Украины в районе Сумской области около 4 часов! – Воздушные силы. 03:35 Две группы вражеских БПЛА: на границе Житомирской и Ровенской областей и на севере Житомирщины! – ВС. Также мониторы пишут, что на пусковые рубежи летят Ту-95мс.Мониторы пишут, что Юг отбился от ракет, а Киев – от "Шахедов". Ждем официальной информации. В целом угроза применения БПЛА не миновала. Тревога в Украине продолжается почти всюду, кроме нескольких западных областей.В то же время оккупанты в Крыму пишут, что в районе Севастопольской бухты силы ПВО отбивают атаки беспилотников с моря.Из-за угрозы БПЛА тревогу объявили еще в Ровенской области. Одесчина в это время под атакой ракет.В КГВА сообщили, что на подступах к Киеву работает ПВО. Тем временем тревогу объявили в Одесской области – Воздушные силы объявили о ракетной опасности.Группа вражеских ударных БПЛА приближается к Киеву, – Воздушные силы. В столице тревога.Тревога в Хмельницкой области.Тревога в Житомирской области. Также тревогу объявили в Киеве, но лишь менее чем на минуту.Также группа дронов-камикадзе летит в направлении Чернигова, пишут в Воздушных силах.Предупреждают, что группа ударных дронов приближается к границе Винницкой области. Собственно, там раздалась воздушная тревога.ПС пишут, что группа дронов в районе стыка Черниговской, Киевской областей и границы Украины с Белоруссией. Они двигаются на Киев.В Харьковской и Донецкой областях также звучала воздушная тревога.ПС призывают людей в регионах, где раздается воздушная тревога, не покидать укрытий. Напоминают, что работает ПВО.Воздушная тревога была объявлена также в Кировоградской области.Воздушные силы: первая группа "Шахедов" в районе границ Сумской и Черниговской областей. Она двигается в направлении Киева. Другая группа – в районе границ Днепропетровской и Николаевской областей и двигается в направлении Кропивницкого.Карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Предупредили об угрозе с неба жителей Черкасской, Днепропетровской областей.В Полтавской области – воздушная тревога. Как пишут в Воздушных силах, причина – возможность атаки "Шахедами".

29 августа

В ПС говорят, что дроны-камикадзе двигаются на запад.Воздушные силы пишут о том, что может быть атака дронами-камикадзе по Сумщине.Сирены извещали об опасности жителей Черниговской области, а также Славутича Киевской области.Местные СМИ пишут о том, что в Сумской области раздались взрывы.Воздушная тревога была объявлена в Сумской области.