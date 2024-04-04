Россия атакует "Шахедами": в каких областях объявлена тревога

В ночь на 4 апреля враг в очередной раз запустил "Шахеды". Тревогу сначала объявили на Сумщине и Харьковщине, а позже она распространилась и на другие области.

Воздушные силы предупредили о пуске ударных БПЛА после полуночи. Под ударом врага оказался, в частности, Харьков, передает 24 Канал.

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