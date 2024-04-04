Россия атакует "Шахедами": в каких областях объявлена тревога
В ночь на 4 апреля враг в очередной раз запустил "Шахеды". Тревогу сначала объявили на Сумщине и Харьковщине, а позже она распространилась и на другие области.
Воздушные силы предупредили о пуске ударных БПЛА после полуночи. Под ударом врага оказался, в частности, Харьков, передает 24 Канал.
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Россияне атакуют "Шахедами"Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграмме.
Дроны, летевшие на Николаевщину, продолжают движение. Курс – на Кропивницкий. В ряде областей объявили отбой угрозы по БпЛА. Так, отбой прозвучал в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях. Угроза сохраняется только для Николаевской области. Фиксируется движение "Шахедов" в направлении Николаевщины. Также Воздушные силы фиксируют активность вражеской тактической авиации на Востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Вражеские ударные БПЛА с юго-востока Днепропетровской области. Курс – на Павлоград. Воздушные силы зафиксировали новую группу "Шахедов" из Белгородской области в направлении Харькова. Оставайтесь в укрытиях! В Харькове прогремело еще 2 взрыва. В Харькове прогремел взрыв. "Шахед" с северо-запада курсом на Харьков. "Шахеды" держат курс в направлении Харьковщины. Враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы зафиксировали движение ударных БПЛА с северо-востока.
В ряде областей объявили отбой тревоги
Дроны, летевшие на Николаевщину, продолжают движение. Курс – на Кропивницкий.
В ряде областей объявили отбой угрозы по БпЛА. Так, отбой прозвучал в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях.
Угроза сохраняется только для Николаевской области.
Фиксируется движение "Шахедов" в направлении Николаевщины.
Также Воздушные силы фиксируют активность вражеской тактической авиации на Востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Вражеские ударные БПЛА с юго-востока Днепропетровской области. Курс – на Павлоград.
Воздушные силы зафиксировали новую группу "Шахедов" из Белгородской области в направлении Харькова. Оставайтесь в укрытиях!
В Харькове прогремело еще 2 взрыва.
В Харькове прогремел взрыв.
"Шахед" с северо-запада курсом на Харьков.
"Шахеды" держат курс в направлении Харьковщины.
Враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы зафиксировали движение ударных БПЛА с северо-востока.