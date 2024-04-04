Россия атакует "Шахедами": в каких областях объявлена тревога

4 апреля 2024, 02:56
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В ночь на 4 апреля враг в очередной раз запустил "Шахеды". Тревогу сначала объявили на Сумщине и Харьковщине, а позже она распространилась и на другие области.

Воздушные силы предупредили о пуске ударных БПЛА после полуночи. Под ударом врага оказался, в частности, Харьков, передает 24 Канал.

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Россияне атакуют "Шахедами"

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03:17, 04 апреля

Дроны, летевшие на Николаевщину, продолжают движение. Курс – на Кропивницкий.

02:59, 04 апреля

В ряде областей объявили отбой тревоги

В ряде областей объявили отбой угрозы по БпЛА. Так, отбой прозвучал в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях.

Угроза сохраняется только для Николаевской области.

02:33, 04 апреля

Фиксируется движение "Шахедов" в направлении Николаевщины.

02:02, 04 апреля

Также Воздушные силы фиксируют активность вражеской тактической авиации на Востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

01:23, 04 апреля

Вражеские ударные БПЛА с юго-востока Днепропетровской области. Курс – на Павлоград.

01:11, 04 апреля

Воздушные силы зафиксировали новую группу "Шахедов" из Белгородской области в направлении Харькова. Оставайтесь в укрытиях!

01:07, 04 апреля

В Харькове прогремело еще 2 взрыва.

01:04, 04 апреля

В Харькове прогремел взрыв.

00:59, 04 апреля

"Шахед" с северо-запада курсом на Харьков.

00:54, 04 апреля

"Шахеды" держат курс в направлении Харьковщины.

00:20, 04 апреля

Враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы зафиксировали движение ударных БПЛА с северо-востока.

 

 

 

Автор: Анжеліка Байбак