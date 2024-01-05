Тревога распространяется на Запад и Киевскую область: враг атакует "Шахедами"
Рано утром 5 января оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Враг запустил беспилотники волнами в несколько групп.
Кстати, ночью Россия также атаковала Украину ударными дронами. Какая ситуация сейчас в регионах – передает 24 Канал.
К теме Россия постоянно пополняет запасы "Шахедов" и запчастей к ним, – ГуменюкОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Воздушная тревога начала распространяться и на западные области. Так, сирены прозвучали в Хмельницкой и Черновицкой областях. В Воздушных силах добавили, что "Шахеды" двигаются в Винницкой области вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области. Из-за угрозы "Шахедов" воздушную тревогу объявили уже и в Киевской области. Движение группы ударных БпЛА из Черкасской области с вектором движения на запад через Киевскую область на границе с Винницкой, Отбой воздушной тревоги раздался в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Из-за атаки "Шахедами" тревогу также объявили и в Винницкой области. Как сообщили в воздушных силах, несколько групп "Шахедов" продолжают атаковать Украину. Так, одна группа дронов-камикадзе держит направление с юга через Смелу в направлении Черкасс. Кроме того, еще несколько групп в Одесской области двигаются в западном направлении и приближаются к Винницкой области. Тревога распространилась и на Черкасскую область. В воздушных силах предупредили об угрозе применения "Шахедов". Есть угроза применения "Шахедов" для Одесской области. Там также была объявлена воздушная тревога. Новую группу "Шахедов" зафиксировали в Николаевской области. Вражеские БПЛА двигаются между Вознесенском и Первомайском в западном направлении. Кропивницкий – угроза ударных БПЛА с востока. Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА. Несколько групп "Шахедов" облетают Кривой Рог с севера и двигаются в западном направлении. Оккупанты запустили еще несколько групп "Шахедов". Они зафиксированы на Херсонщине. Как сообщили в Воздушных силах, беспилотники двигаются на Север. В Воздушных силах сообщили об угрозе ударных БПЛА, которые движутся с Юга. Несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей,
Тревога на Киевщине
– предупредили в Воздушных силах.
"Шахеды" двигаются в направлении Винницкой области
Зафиксировано еще несколько групп дронов-камикадзе
Враг запустил "Шахеды"
– сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога начала распространяться и на западные области. Так, сирены прозвучали в Хмельницкой и Черновицкой областях.
В Воздушных силах добавили, что "Шахеды" двигаются в Винницкой области вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области.
Из-за угрозы "Шахедов" воздушную тревогу объявили уже и в Киевской области.
Движение группы ударных БпЛА из Черкасской области с вектором движения на запад через Киевскую область на границе с Винницкой,
Отбой воздушной тревоги раздался в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Из-за атаки "Шахедами" тревогу также объявили и в Винницкой области.
Как сообщили в воздушных силах, несколько групп "Шахедов" продолжают атаковать Украину. Так, одна группа дронов-камикадзе держит направление с юга через Смелу в направлении Черкасс.
Кроме того, еще несколько групп в Одесской области двигаются в западном направлении и приближаются к Винницкой области.
Тревога распространилась и на Черкасскую область. В воздушных силах предупредили об угрозе применения "Шахедов".
Есть угроза применения "Шахедов" для Одесской области. Там также была объявлена воздушная тревога.
Новую группу "Шахедов" зафиксировали в Николаевской области. Вражеские БПЛА двигаются между Вознесенском и Первомайском в западном направлении.
Кропивницкий – угроза ударных БПЛА с востока.
Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА. Несколько групп "Шахедов" облетают Кривой Рог с севера и двигаются в западном направлении.
Оккупанты запустили еще несколько групп "Шахедов". Они зафиксированы на Херсонщине. Как сообщили в Воздушных силах, беспилотники двигаются на Север.
В Воздушных силах сообщили об угрозе ударных БПЛА, которые движутся с Юга.
Несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей,