Тревога распространяется на Запад и Киевскую область: враг атакует "Шахедами"

Рано утром 5 января оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Враг запустил беспилотники волнами в несколько групп.

Кстати, ночью Россия также атаковала Украину ударными дронами. Какая ситуация сейчас в регионах – передает 24 Канал.

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