Оккупанты выпустили по Украине "Шахеды": для каких областей есть угроза

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. Ночью 6 июня в очередной раз оккупанты выпустили "Шахеды" по Украине.

Тревога объявлена в нескольких областях. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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