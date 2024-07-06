Оккупанты выпустили по Украине "Шахеды": для каких областей есть угроза

6 июля 2024, 23:33
Читати новину українською

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. Ночью 6 июня в очередной раз оккупанты выпустили "Шахеды" по Украине.

Тревога объявлена в нескольких областях. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Военный рассказал, почему один Patriot не сможет защитить Харьков от КАБов

00:39, 07 июля

В Воздушных силах также сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

00:25, 07 июля

Есть информация от Воздушных сил, что ударные БпЛА уже на Днепропетровщине. Они держат курс на Днепр.

Вражеские дроны, которые на севере Харьковщины движутся южным курсом.

Также есть информация о движении "Шахеда" на Полтавщине в направлении Кременчуга.

Еще один вражеский БпЛА на Кировоградщине движется в сторону Николаевской области.

23:51, 06 июля

В Воздушных силах сообщили, что новая группа "Шахедов" залетает из Белгородской области на Харьковщину. Они держат южный курс.

Другая группа вражеских БпЛА находится южнее Харькова. У них курс на юго-запад.

"Шахеды" на Сумщине движутся западным курсом. Таким же курсом движется российский ударный БпЛА, что на Кировоградщине.

23:42, 06 июля

По информации мониторинговых каналов, группа "шахедов" находится в Харьковской области.

Еще одна группа движется курсом на/через Александрию Кировоградской области.

Несколько вражеских БпЛА также зафиксировано в Сумской области.

23:31, 06 июля

Зафиксировано движение нескольких ударных дронов в направлении Сумской области.

23:13, 06 июля

"Шахеды" обнаружили на севере Харьковщины! Они движутся в южном направлении.

В мониторинговых каналах сообщают, что несколько вражеских БпЛА удалось приземлить.

23:06, 06 июля

В Воздушных силах сообщили, что на Харьковщине есть угроза применения ударных БпЛА.

Автор: Ярослав Погончук