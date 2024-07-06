Оккупанты выпустили по Украине "Шахеды": для каких областей есть угроза
Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. Ночью 6 июня в очередной раз оккупанты выпустили "Шахеды" по Украине.
Тревога объявлена в нескольких областях. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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В Воздушных силах также сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Есть информация от Воздушных сил, что ударные БпЛА уже на Днепропетровщине. Они держат курс на Днепр. Вражеские дроны, которые на севере Харьковщины движутся южным курсом. Также есть информация о движении "Шахеда" на Полтавщине в направлении Кременчуга. Еще один вражеский БпЛА на Кировоградщине движется в сторону Николаевской области. В Воздушных силах сообщили, что новая группа "Шахедов" залетает из Белгородской области на Харьковщину. Они держат южный курс. Другая группа вражеских БпЛА находится южнее Харькова. У них курс на юго-запад. "Шахеды" на Сумщине движутся западным курсом. Таким же курсом движется российский ударный БпЛА, что на Кировоградщине. По информации мониторинговых каналов, группа "шахедов" находится в Харьковской области. Еще одна группа движется курсом на/через Александрию Кировоградской области. Несколько вражеских БпЛА также зафиксировано в Сумской области. Зафиксировано движение нескольких ударных дронов в направлении Сумской области. "Шахеды" обнаружили на севере Харьковщины! Они движутся в южном направлении. В мониторинговых каналах сообщают, что несколько вражеских БпЛА удалось приземлить. В Воздушных силах сообщили, что на Харьковщине есть угроза применения ударных БпЛА.
В Воздушных силах также сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Есть информация от Воздушных сил, что ударные БпЛА уже на Днепропетровщине. Они держат курс на Днепр.
Вражеские дроны, которые на севере Харьковщины движутся южным курсом.
Также есть информация о движении "Шахеда" на Полтавщине в направлении Кременчуга.
Еще один вражеский БпЛА на Кировоградщине движется в сторону Николаевской области.
В Воздушных силах сообщили, что новая группа "Шахедов" залетает из Белгородской области на Харьковщину. Они держат южный курс.
Другая группа вражеских БпЛА находится южнее Харькова. У них курс на юго-запад.
"Шахеды" на Сумщине движутся западным курсом. Таким же курсом движется российский ударный БпЛА, что на Кировоградщине.
По информации мониторинговых каналов, группа "шахедов" находится в Харьковской области.
Еще одна группа движется курсом на/через Александрию Кировоградской области.
Несколько вражеских БпЛА также зафиксировано в Сумской области.
Зафиксировано движение нескольких ударных дронов в направлении Сумской области.
"Шахеды" обнаружили на севере Харьковщины! Они движутся в южном направлении.
В мониторинговых каналах сообщают, что несколько вражеских БпЛА удалось приземлить.
В Воздушных силах сообщили, что на Харьковщине есть угроза применения ударных БпЛА.