Третий раз за день: Мусиенко объяснил, почему в России так часто начал взлетать МиГ-31К

7 марта в Украине всего за несколько часов звучали три воздушных тревоги. Каждый раз российские оккупанты поднимали в воздух со своей территории МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, практически нет рационального объяснения, зачем оккупанты так часто сегодня поднимали в воздух этот самолет.

К теме Чем опасны истребители МиГ-31К, которыми Россия "бряцает" в Беларуси

Почему МиГ-31К взлетал целых три раза за день

Как пошутил Мусиенко, единственное возможное рациональное объяснение – желание российских оккупантов сжечь как можно больше собственного топлива и использовать ресурс двигателей этого самолета. Непонятно, почему они все время это делают.

Нет рациональных обьяснений. Объяснить рационально, почему на протяжении полугода постоянно взлетают эти самолеты с угрозами для нас – достаточно сложно,

– отметил Мусиенко.

Он предположил, что эти вылеты МиГ-31К оккупанты могут использовать для внутренней пропаганды. Так они демонстрируют, что якобы могут в любой момент нанести внезапный удар по Украине.

Интересно – Климкин удивил прогнозом по войне: смотрите видео

Не стоит исключать, что регулярные воздушные тревоги из-за взлетов МиГ-31К портят планы обычным украинцам и просто всех нас раздражают.

Они также могут использовать это, чтобы выдавать соответствующие отчеты российскому диктатору Путину. Что якобы эти МиГи взлетают, "Кинжалы" где-то куда-то там долетают и что-то разрушают,

– считает Мусиенко.

В Украине трижды за день объявляли воздушную тревогу