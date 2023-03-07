Третий раз за день: Мусиенко объяснил, почему в России так часто начал взлетать МиГ-31К
7 марта в Украине всего за несколько часов звучали три воздушных тревоги. Каждый раз российские оккупанты поднимали в воздух со своей территории МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, практически нет рационального объяснения, зачем оккупанты так часто сегодня поднимали в воздух этот самолет.
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Почему МиГ-31К взлетал целых три раза за день
Как пошутил Мусиенко, единственное возможное рациональное объяснение – желание российских оккупантов сжечь как можно больше собственного топлива и использовать ресурс двигателей этого самолета. Непонятно, почему они все время это делают.
Нет рациональных обьяснений. Объяснить рационально, почему на протяжении полугода постоянно взлетают эти самолеты с угрозами для нас – достаточно сложно,
– отметил Мусиенко.
Он предположил, что эти вылеты МиГ-31К оккупанты могут использовать для внутренней пропаганды. Так они демонстрируют, что якобы могут в любой момент нанести внезапный удар по Украине.
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Не стоит исключать, что регулярные воздушные тревоги из-за взлетов МиГ-31К портят планы обычным украинцам и просто всех нас раздражают.
Они также могут использовать это, чтобы выдавать соответствующие отчеты российскому диктатору Путину. Что якобы эти МиГи взлетают, "Кинжалы" где-то куда-то там долетают и что-то разрушают,
– считает Мусиенко.
В Украине трижды за день объявляли воздушную тревогу
- 7 марта в Украине три раза за день объявляли воздушную тревогу. Все из-за взлетов самолета МиГ-31К, который может нести на борту гиперзвуковую ракету "Кинжал". Интересно, что на этот раз взлеты фиксировались над территорией России, а не Беларуси.
- Ранее, 26 февраля, в Беларуси раздались взрывы в районе военного аэродрома 50-й смешанной базы Военно-воздушных сил Беларуси в Мачулищах. Там был расположен российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Ранее он практически всегда взлетал вместе с МиГ-31К из Беларуси. Но после "хлопков" ситуация изменилась.
- Именно этот самолет, вероятно, повредили белорусские партизаны, взявшие на себя ответственность за инцидент. Они продемонстрировали видео с беспилотника, который повредил российский А-50.