Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, практично немає раціонального пояснення, навіщо окупанти так часто сьогодні підіймали в повітря цей літак.
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Чому МіГ-31К злітав аж три рази на добу
Як пожартував Мусієнко, єдине раціональне пояснення – бажання російських окупантів спалити якнайбільше власного палива та використати ресурс двигунів цього літака. Незрозуміло, чому вони постійно це роблять. Хоча є певні припущення.
Немає раціональних пояснень. Пояснити раціонально, чому упродовж пів року постійно злітають ці літаки з погрозами для нас – досить складно,
– зазначив Мусієнко.
Він припустив, що ці вильоти МіГ-31К окупанти можуть використовувати для внутрішньої пропаганди. Так вони демонструють, що нібито можуть в будь-який момент завдати раптовий удар по Україні.
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Не варто відкидати, що регулярні повітряні тривоги через злети МіГ-31К псують плани звичайним українцям та просто усіх нас дратують.
Вони також можуть це використовувати, щоб видавати відповідні звіти російському диктатору Путіну. Що нібито ці МіГи злітають, "Кинджали" десь-кудись там долітають і щось руйнують,
– вважає Мусієнко.
В Україні тричі за день оголошували повітряну тривогу
- Упродовж 7 березня в Україні три рази за день оголошували повітряну тривогу. Все через злети літака МіГ-31К, який може нести на борту гіперзвукову ракету "Кинджал". Цікаво, що цього разу злети фіксували над територією Росії, а не Білорусі.
- Раніше, 26 лютого, в Білорусі пролунали вибуху в районі військового аеродрому 50-ї змішаної бази Військово-повітряних сил Білорусі в Мачулищах. Там був розташований російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, який переважно злітав разом з МіГ-31К з Білорусі. Однак після "бавовни" ситуація таки змінилася.
- Саме цей літак, імовірно, пошкодили білоруські партизани, які взяли на себе відповідальність за інцидент. Вони продемонстрували відео з безпілотника, який пошкодив А-50.