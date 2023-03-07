Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, практично немає раціонального пояснення, навіщо окупанти так часто сьогодні підіймали в повітря цей літак.

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Як пожартував Мусієнко, єдине раціональне пояснення – бажання російських окупантів спалити якнайбільше власного палива та використати ресурс двигунів цього літака. Незрозуміло, чому вони постійно це роблять. Хоча є певні припущення.

Немає раціональних пояснень. Пояснити раціонально, чому упродовж пів року постійно злітають ці літаки з погрозами для нас – досить складно,

– зазначив Мусієнко.

Він припустив, що ці вильоти МіГ-31К окупанти можуть використовувати для внутрішньої пропаганди. Так вони демонструють, що нібито можуть в будь-який момент завдати раптовий удар по Україні.

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Не варто відкидати, що регулярні повітряні тривоги через злети МіГ-31К псують плани звичайним українцям та просто усіх нас дратують.

Вони також можуть це використовувати, щоб видавати відповідні звіти російському диктатору Путіну. Що нібито ці МіГи злітають, "Кинджали" десь-кудись там долітають і щось руйнують,

– вважає Мусієнко.

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