В Кировоградской области сокращают сигналы воздушной тревоги

7 сентября 2022 , 11:50
Читати новину українською

Источник:

телеграмм Сергея Кузьменко

По всей Кировоградской области будет сокращен сигнал воздушной тревоги. Это произойдет с 12 сентября.

Таким образом, в регионе будут действовать новые правила оповещения. Об этом сообщил городской голова Александрии Сергей Кузьменко.

Обратите внимание В Украине вводят новые сигналы воздушной тревоги: как их распознать

Что изменится в сигнале воздушной тревоги

По словам Кузьменко, в Александрии сигналы о воздушной тревоге и отбое будут звучать короче с 12 сентября.

Согласно новым правилам:

  • О начале тревоги сирена будет сообщать 5 минут;
  • Об отбое – 1 минуту.

Городской голова отметил, что алгоритм изменится по всей Кировоградской области.

Сколько раз в Украине звучали сирены в тревожный День Независимости

В День Независимости оккупанты усилили ракетные обстрелы Украины. Поэтому в разных областях немало раз звучали сирены, объявлявшие воздушную тревогу.

  • Киев – 7 сигналов тревог, самый длинный – 1 час 39 минут, самый короткий – 41 минута;
  • Киевская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты
  • Черниговская область – 8 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты;
  • Сумская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 3 минуты, самый короткий – 33 минуты;
  • Житомирская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты;
  • Черкасская область – 9 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 45 минут, самый короткий – 26 минут;
  • Кировоградская область – 12 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 46 минут, кратчайший – 20 минут;
  • Одесская область – 8 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 43 минуты, самый короткий – 23 минуты;
  • Николаевская область – 9 сигналов тревог, самый длинный – 1 час 23 минуты, самый короткий – 29 минут;
  • Херсонская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 17 минут, самый короткий – 15 минут;
  • Запорожская область – 11 сигналов тревоги, самый длинный – 4 часа 18 минут, самый короткий – 4 минуты;
  • Донецкая область – 9 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 2 минуты, самый короткий –28 минут;
  • Днепропетровская область – 11 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 19 минут, самый короткий – 21 минута;
  • Полтавская область – 12 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 3 минуты, самый короткий – 16 минут;
  • Харьковская область – 13 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 5 минут, самый короткий – 20 минут;
  • Винницкая область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 42 минуты, самый короткий – 43 минуты;
  • Хмельницкая область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, кратчайший – 24 минуты;
  • Ровенская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 14 минут, кратчайший – 21 минута;
  • Волынская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 20 минут;
  • Тернопольская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 19 минут, самый короткий – 22 минуты;
  • Львовская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 11 минут, самый короткий – 23 минуты;
  • Ивано-Франковская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 23 минуты;
  • Черновицкая область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 9 минут, самый короткий – 22 минуты;
  • Закарпатская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 23 минут;
  • Луганская область – сигналов тревоги не было, непрерывная воздушная тревога продолжается с 4 апреля.

Просмотр – Будет ли изменяться сигнал воздушной тревоги: смотрите видео

 

Автор: Софія Ковнір