Есть угроза применения ракет "Кинжал" из МиГ-31, – Игнат о масштабной воздушной тревоге

Около 11:35 на территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Есть угроза применения врагом ракет "Кинжал" из бомбардировщиков МиГ-31.

Так, карта воздушных тревог резко стала "красной". Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Есть угроза применения врагом "Кинжалов"

Это свидетельствует о том, что есть угроза применения ракет "Кинжал" из МиГ-31,

– сообщил Игнат.

Он пояснил, что российские ракеты "Кинжал" очень быстрые, летят высоко и заходят на цель как баллистические ракеты. Именно поэтому вся карта сразу становится "красной". Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что угроза серьезная и именно так ее нужно воспринимать.

Кроме того, во время других видов тревог карта "краснеет" частично. А вот в случае, когда российские захватчики поднимают стратегическую авиацию, карта постепенно покрывается красным справа – налево.

Игнат об угрозе применения Россией "Кинжалов" смотрите видео

Заметим, что уже через полчаса стали звучать сигналы об отбое воздушной тревоги.

Иногда Россия запускает "Кинжалы", поэтому не пренебрегайте своей безопасностью

В Воздушных силах объяснили, что "Кинжал" – это ракета, летящая по баллистической траектории. Так, истребитель МиГ-31 поднимает ее в атмосферу и запускает. Тогда ракета летит и при приближении к цели с огромной скоростью опускается на нее.

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Эти ракеты летят очень быстро, поэтому их сложно сбить. Противодействовать им смогут зенитные ракетные комплексы, которые работают в автоматическом режиме. Такие ЗРК наше государство обязательно получит.

Когда взлетает хоть один МиГ-31, то на территории всей Украины звучит воздушная тревога. Иногда Россия выпускает "Кинжалы", и это оружие опасное. Обнаружить и сбить его практически невозможно. У нас нет средств, которые могут сбивать такие скоростные ракеты,

– сказал пресс-секретарь Воздушных сил.

Он подчеркнул, что не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги и надеяться, что Россия не будет применять "Кинжалы".