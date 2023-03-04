Почему в Киеве иногда не включают тревогу, когда она есть в регионе: объяснение Воздушных сил

В Киеве и области 1 марта объявляли воздушную тревогу из-за вражеского объекта в небе. В Воздушных силах ВСУ рассказали, почему иногда в Киеве не включают тревогу, когда она продолжает действовать в Киевской области.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что воздушную тревогу могут включать районамы, пишет 24 Канал. В частности, он объяснил, что локально воздушную тревогу включают, когда, к примеру, идет работа вражеских систем реактивного залпового огня.

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Тревогу могут включать секторально, где есть угроза

В таких случаях, когда, в частности, работает российское РСЗО, могут включать определенную секторальную тревогу на направлениях, где есть действительно угроза.

В Киеве тревога (1 марта – 24 Канал) была связана с работой беспилотника. Сначала заявили, что это воздушный шар. Но воздушные силы сразу сообщили, что это беспилотник неустановленного типа. По нему отработали средствами противовоздушной обороны. Его сбили, потому и была тревога,

– сказал Игнат.

Он объяснил, что когда работает ПВО, то могут быть пущены одна или две ракеты в зависимости от ситуации. "И это может представлять угрозу", – сказал Игнат и добавил, что обломки падают на территории Украины.

Игнат рассказал о БпЛА, который сбили на Киевщине

Спикер Воздушных сил отметил, что на данный момент точный тип вражеского беспилотника, который сбили 1 марта, не установили. По его словам, это, вероятно, "Орлан" или другой тип разведывательного БпЛА.

Игнат отметил, что найти обломки после уничтожения цели тяжело. В частности, причина в том, что на территории Украины много обломков от других сбитых целей. Следовательно, когда есть возможность сразу установить тип сбитой цели, об этом сообщают.

Отметим, что 27 февраля и 1 марта Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе типа "Шахид". В понедельник, 27 февраля, оккупанты выпустили 14 "Шахидов", из которых было сбито 11.

Сразу 9 "Шахидов" уничтожили в Киевской области. К сожалению, три дрона ударили по Хмельницкому. В то же время 1 марта украинские военные сбили все четыре "Шахида", которые запустили российские оккупанты.