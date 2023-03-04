Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що повітряну тривогу можуть вмикати районами, пише 24 Канал. Зокрема, він пояснив, що локально повітряну тривогу вмикають, коли, наприклад, йде робота ворожих систем реактивного залпового вогню.

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Тривогу можуть вмикати секторально, де є загроза

У таких випадках, коли, зокрема працює російське РСЗВ, можуть вмикати певну секторальну тривогу на напрямках, де є дійсно загроза.

У Києві тривога (1 березня – 24 Канал) була пов'язана з роботою безпілотника. Спершу заявили, що це повітряна куля. Але Повітряні сили відразу повідомили, що це безпілотник невстановленого типу. По ньому відпрацювали засобами протиповітряної оборони. Його збили, тому й була тривога,

– сказав Ігнат.

Він пояснив, що коли працює ППО, то можуть бути пущені одна чи дві ракети в залежності від ситуації. "І це може становити загрозу", – сказав Ігнат і додав, що уламки падають на території України.

Ігнат розповів про БпЛА, який збили на Київщині

Речник Повітряних сил зазначив, що на цей момент точний тип ворожого безпілотника, який збили 1 березня, не встановили. За його словами, це, ймовірно, "Орлан" або інший тип розвідувального БпЛА.

Ігнат зазначив, що знайти уламки після знищення цілі важко. Зокрема, причина в тому, що на території України багато уламків від інших цілей, які були збиті. Відтак, коли є можливість відразу встановити тип збитої цілі, то про це повідомляють.

Зазначимо, що 27 лютого та 1 березня Росія атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе типу "Шахід". У понеділок, 27 лютого, окупанти випустили 14 "Шахідів", з яких було збито 11.

Відразу 9 "Шахідів" знищили в Київській області. На жаль, три дрони вдарили по Хмельницькому. Водночас 1 березня українські військові збили всі чотири "Шахіди", які запустили російські окупанти.