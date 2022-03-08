Воздушная тревога в Киеве, Житомире и Виннице: немедленно идите в укрытие
В Киеве, Житомире и Виннице раздаются сирены воздушной тревоги. Всех горожан просят направляться к ближайшим укрытиям.
О вероятной опасности в Виннице сообщили в 15:35. А уже через 2 минуты загудели сирены и в столице. Последней же объявили тревогу в Житомире – в 15:39.
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Почему нельзя этим пренебрегать
Сирены воздушной тревоги означают, что есть угроза. Их выключают, когда оккупанты запустили ракеты в направлении того или иного региона. Также в случае приближения авиации оккупантов.
Точную цель противника практически невозможно предугадать наперед. Поэтому это могут быть даже жилые кварталы городов. Если раздается тревога, позаботьтесь о безопасности своих родных.
Что делать, когда воздушная тревога / Изображение Центра стратегических коммуникаций
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