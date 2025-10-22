В ответственных органах объяснили, что сбоя в системе не было. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оповещение ЦЗ.

Власти объяснили система оповещения не давала сбоев. Даже если бы так произошло, оповестить об отбое тревоги могут через другие каналы – телеграмм, телевидение, радио. В то же время проблема не была в диспетчерах.

"Нет, на "кнопке" никто не засыпал. Более того, наши дежурные 24/7 в штанах, бодрые, уверены в своих силах и готовы к любому вызову. (...) "Тревога" это вам не кот Шредингера, "тревога" она или есть, или ее нет. И собственно, если Львовская область единственная находится в состоянии "Воздушной тревоги" это свидетельствует лишь о том, что Воздушные Силы Украины знают обстановку лучше нас всех, и по одним им известным уважительным причинам не дают нашему дежурному команды на "отбой"", – объяснили в ЦЗ.

Впрочем, там признали, что ранее ошибки в системе оповещения были, в частности из-за человеческого фактора.

