У відповідальних органах пояснили, що збою у системі не було. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оповіщення ЦЗ.

Чому у Львівській області так довго скасовували повітряну тривогу?

Влада пояснила система оповіщення не давала збоїв. Навіть якби так сталося, оповістити про відбій тривоги можуть через внші канали – телеграм, телебачення, радіо. Водночас проблема не була у диспетчерах.

"Ні, на "кнопці" ніхто не засинав. Ба більше, наші чергові 24/7 в штанях, бадьорі, впевнені у своїх силах і готові до любого виклику. (…) "Тривога" це вам не кіт Шредінгера, "тривога" вона або є, або її не має. І власне, якщо Львівська область єдина перебуває в стані "Повітряної тривоги" це свідчить лише про те, що Повітряні Сили України знають обстановку краще за нас усіх, і з одних їм відомих поважних причин не дають нашому черговому команди на "відбій"", – пояснили у ЦЗ.

Втім, там визнали, що раніше помилки у системі оповіщення були, зокрема через людський фактор.

