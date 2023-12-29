В Украине объявляли тревогу: во Львове и Харькове есть попадание

К утру 29 декабря воздушная тревога начала распространяться по Украине. Причиной стали пуски ракет по стратегической авиации врага. Есть прилеты и взрывы в разных городах. В частности, было шумно во Львове и Харькове.

Об угрозе запуска Воздушные силы предупредили еще в 03:30. Тогда фиксировали вылет самолетов Ту-95МС, являющихся носителями ракет Х-101. Также мониторы молвили о взлете Ту-22М3, запускаемом Х-22. 24 Канал оперативно следит за ситуацией.

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