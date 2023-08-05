Когда раздается воздушная тревога: сколько есть времени, чтобы скрыться во время атаки

Уже более 500 дней идет полномасштабная война, сопровождающаяся ежедневными обстрелами врага, в том числе ракетами. Сирены, к сожалению, уже стали привычными для нас, но, несмотря на это, никогда нельзя игнорировать сигналы тревоги.

Об основных правилах безопасности во время вражеских атак напоминает 24 Канал. О том, сколько времени на то, чтобы спрятаться в укрытии во время вражеских атак – читайте дальше.

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Сколько времени на то, чтобы спрятаться во время атаки

Следует понимать, что время, которое у вас есть на то, чтобы скрыться, зависит от нескольких аспектов: какое оружие использует враг и как далеко ваш населенный пункт расположен от линии фронта или границы с оккупантами. Поэтому нужно рассматривать разные сценарии.

Если враг запускает дроны

"Шахеды" – самое медленное оружие среди тех, которые оккупанты используют для ударов по Украине. Если в вашей области раздаются сирены из-за угрозы атаки дронами, то у вас есть достаточно времени, чтобы без лишней суеты пройти в укрытие. Торопиться только стоит при условии, что ваш населенный пункт граничит с областью, где уже заметили дроны – не исключено, что они уже близки к вам.

Это правило касается всех регионов Украины, кроме населенных пунктов, которые у границы с оккупантом или линии фронта – если объявлена тревога из-за атаки дронами, то времени на то, чтобы скрыться, у вас гораздо меньше.

Если враг обстреливает из артиллерии

Если вы получаете уведомление об артиллерийских обстрелах, то это означает, что наши воины заметили активность артиллерийских установок противника, в основном это означает, что огонь либо уже открыли, либо откроют вот-вот. Потому часто даже не успевает сработать сигнал тревоги. К сожалению, времени для того, чтобы спрятаться – очень мало. Как только вы услышали взрыв или получили уведомление об угрозе – прячьтесь.

Если враг запускает авиабомбы

Авиабомбы – оружие, которое враг сбрасывает с самолетов. Для этого противнику нужно подлетать близко к линии фронта или границы. Угрозу эти бомбы представляют для приграничных и прифронтовых городов. К сожалению, времени так же мало. Да, больше, чем при артобстреле, но все же. У вас на то, чтобы спрятаться, есть всего несколько минут.

Если враг атакует ракетами

В этом случае тоже есть немало условий, поэтому нужно рассматривать все случаи: