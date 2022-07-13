В Черном море находятся 4 корабля с более чем 20 ракетами: людей просят не игнорировать тревогу

В Украине сохраняется угроза ракетных ударов со стороны россии. В Черном море, по состоянию на 13 июля, находится 4 корабля с более чем 20 крылатыми ракетами.

Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги

Каждая из этих ракет готова к применению. Поэтому украинцев просят не пренебрегать предупреждениями о воздушной опасности. Соответствующее видео с призывом опубликовало Оперативное командование "Юг".

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Как подчеркнули в ведомстве, враг продолжает сохранять угрозу нанесения ракетных и артиллерийских ударов по южным регионам на высоком уровне вероятности.

Предупреждения о воздушной опасности требуют оперативного и целесообразного реагирования,

– отметили в ОК "Юг".

Также обратились к украинцам со следующими советами:

не подвергайте себя опасности;

помните о минной угрозе;

соблюдайте нормы и ограничения правового режима военного положения;

не распространяйте информацию о расположении, перемещении и действиях сил обороны;

сохраняйте спокойствие и взвешенность.

Кроме того, сообщили, что в северо-западной части Черного моря, в готовности к нанесению ракетных ударов, находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", а также 2 вдк.

Какая ситуация на юге Украины: смотрите видео

Почему нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги

В последнее время люди перестали реагировать на сигналы воздушной тревоги. Украинцы все реже следуют в укрытия во время опасности. Заявляют, что устали ходить в укрытие.

Впрочем, представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук опубликовал полезное видео, почему нельзя игнорировать воздушную тревогу. В кадрах 3D модель попадание ракеты в жилой дом.

Надеемся, после просмотра вы не будете игнорировать.

Не игнорируйте воздушную тревогу: видео

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