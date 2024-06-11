Украину атакуют "Шахеды": в ряде областей объявлена воздушная тревога

В ночь с 11 на 12 июня российские захватчики запустили по Украине свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

Прежде всего опасность касалась жителей востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Интересно Ночью "Шахед" залетал в воздушное пространство Молдовы: минобороны страны проверяет данные

Что известно о воздушной тревоге

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме