Украину атакуют "Шахеды": в ряде областей объявлена воздушная тревога
В ночь с 11 на 12 июня российские захватчики запустили по Украине свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.
Прежде всего опасность касалась жителей востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Группа "Шахедов" на востоке Днепропетровской области, движется в сторону Харьковской. Воздушные силы сообщили о новой группе "Шахедов", движущейся с Херсонской области на Николаевскую, курсом на северо-запад. Несколько групп вражеских ударных БПЛА из Запорожской в Днепропетровскую область, курсом на Днепр, Павлоград! Воздушные силы предупредили, что в Днепропетровской и Запорожской областях – угроза применения ударных БПЛА!
Группа "Шахедов" на востоке Днепропетровской области, движется в сторону Харьковской.
Воздушные силы сообщили о новой группе "Шахедов", движущейся с Херсонской области на Николаевскую, курсом на северо-запад.
Несколько групп вражеских ударных БПЛА из Запорожской в Днепропетровскую область, курсом на Днепр, Павлоград!
Воздушные силы предупредили, что в Днепропетровской и Запорожской областях – угроза применения ударных БПЛА!