Украину атакуют "Шахеды": в ряде областей объявлена воздушная тревога

11 июня 2024, 23:58
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В ночь с 11 на 12 июня российские захватчики запустили по Украине свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

Прежде всего опасность касалась жителей востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

00:35, 12 июня

Группа "Шахедов" на востоке Днепропетровской области, движется в сторону Харьковской.

00:30, 12 июня

Воздушные силы сообщили о новой группе "Шахедов", движущейся с Херсонской области на Николаевскую, курсом на северо-запад.

23:54, 11 июня

Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:

  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым.


Воздушная тревога в Украине в ночь с 11 на 12 июня / Скриншот 24 Канала

23:38, 11 июня

Несколько групп вражеских ударных БПЛА из Запорожской в Днепропетровскую область, курсом на Днепр, Павлоград!

23:35, 11 июня

Воздушные силы предупредили, что в Днепропетровской и Запорожской областях – угроза применения ударных БПЛА!

Автор: Владислав Кравцов