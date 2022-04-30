Во многих областях звучит воздушная тревога: немедленно идите в укрытие
30 апреля 2022 , 18:13Читати новину українською
Во многих областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги. Если вы слышите сирену, немедленно идите в безопасное место.
По состоянию на 18:13 воздушная тревога почти во всех западных и южных регионах. Увидеть актуальную карту тревог можно по этой ссылке.
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В каких областях звучат сирены:
- Волынская;
- Ровненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Ивано-Франковская;
- Закарпатская;
- Черновицкая;
- Житомирская;
- Хмельницкая;
- Одесская;
- Николаевская;
- Кировоградская;
- Черкасская;
- Винницкая;
- Харьковская;
- Луганская.
Первыми в укрытие стали направляться жители Николаевщины. У них тревога началась в 18:04. Последним регионом, до которого дошла эта волна тревог, стала Черновицкая область в 18:15.
Карта тревог по состоянию на 18:15 / СкриншотВажно! Сигнал воздушной тревоги нельзя игнорировать ни в коем случае. Наша противовоздушная оборона сбивает большое количество вражеских целей в небе. Однако всегда остается риск, что какая-то ракета или ее обломки приземлятся на населенные пункты. Никогда нельзя определить наперед, куда ударит Россия.