Воздушная тревога в большинстве областей – все в укрытие
26 мая 2022 , 20:31Читати новину українською
В центре, на севере, юге и востоке Украины раздаются сирены. Воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины.
Воздушная тревога была повторно объявлена в большинстве областей Украины. Ранее воздушную тревогу объявляли в 18:55.
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По состоянию на 20:11 воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины:
- Киевской (и город Киев);
- Житомирской;
- Винницкой;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Кировоградской;
- Одесской;
- Николаевской;
- Полтавской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Харьковской;
- Львовской;
- Хмельницкий;
- Волынский;
- Ровенской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковский;
- Черновицкой;
- Донецкий;
- и Луганской.
Нет тревоги только в Сумской области.Обратите внимание! Данных о воздушной тревоге на территории временно оккупированного Херсона нет. Кроме того, в Луганской области не прекращается воздушная тревога уже полтора месяца.
Как действовать во время тревоги
- Перекройте воду, газ и выключите электрические приборы, затем перейдите к укрытию.
- Не забудьте позаботиться о пожилых или маломобильных соседях – помогите им добраться до безопасного места. Также не оставляйте без присмотра своих домашних питомцев.
- Находитесь в укрытиях, пока сирена не известит об отбое воздушной тревоги. Следите за обновлением местных администраций.
Что делать, если вы услышали звуки взрывов
- Если во время воздушной тревоги вы услышали взрывы, помните, что эти звуки могут звучать из-за нашей противовоздушной обороны. Однако невозможно спрогнозировать, куда могут упасть обломки сбитых вражеских ракет, поэтому в любом случае важно находиться в укрытиях.
- Кроме того, не стоит фиксировать на фото или видео последствия прилетов или работу ПВО и распространять эти материалы во время воздушной тревоги. Это запрещено, поскольку публикация фото и видео может помочь корректировать огонь противника. Таким образом вы подвергаете опасности не только себя, но и весь город или село.
- Также важно не сообщать в сетях точного адреса места удара, если таковой был. Это тоже может помочь врагу.
- Доверяйте только информацию из проверенных источников, поскольку в сети во время тревоги может появиться немало выбросов. Следите за обновлением местной администрации.
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