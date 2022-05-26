Воздушная тревога в большинстве областей – все в укрытие

26 мая 2022 , 20:31
Читати новину українською

В центре, на севере, юге и востоке Украины раздаются сирены. Воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины.

Воздушная тревога была повторно объявлена в большинстве областей Украины. Ранее воздушную тревогу объявляли в 18:55.

Важно В результате удара по Харькову 5 погибших, угроза с территории Белоруссии: основное за 92 день войны

По состоянию на 20:11 воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины:

  • Киевской (и город Киев);
  • Житомирской;
  • Винницкой;
  • Черкасской;
  • Черниговской;
  • Кировоградской;
  • Одесской;
  • Николаевской;
  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Харьковской;
  • Львовской;
  • Хмельницкий;
  • Волынский;
  • Ровенской;
  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковский;
  • Черновицкой;
  • Донецкий;
  • и Луганской.

Нет тревоги только в Сумской области.

Обратите внимание! Данных о воздушной тревоге на территории временно оккупированного Херсона нет. Кроме того, в Луганской области не прекращается воздушная тревога уже полтора месяца.

Как действовать во время тревоги

  • Перекройте воду, газ и выключите электрические приборы, затем перейдите к укрытию.
  • Не забудьте позаботиться о пожилых или маломобильных соседях – помогите им добраться до безопасного места. Также не оставляйте без присмотра своих домашних питомцев.
  • Находитесь в укрытиях, пока сирена не известит об отбое воздушной тревоги. Следите за обновлением местных администраций.

Что делать, если вы услышали звуки взрывов

  • Если во время воздушной тревоги вы услышали взрывы, помните, что эти звуки могут звучать из-за нашей противовоздушной обороны. Однако невозможно спрогнозировать, куда могут упасть обломки сбитых вражеских ракет, поэтому в любом случае важно находиться в укрытиях.
  • Кроме того, не стоит фиксировать на фото или видео последствия прилетов или работу ПВО и распространять эти материалы во время воздушной тревоги. Это запрещено, поскольку публикация фото и видео может помочь корректировать огонь противника. Таким образом вы подвергаете опасности не только себя, но и весь город или село.
  • Также важно не сообщать в сетях точного адреса места удара, если таковой был. Это тоже может помочь врагу.
  • Доверяйте только информацию из проверенных источников, поскольку в сети во время тревоги может появиться немало выбросов. Следите за обновлением местной администрации.

Читайте также: Оккупанты из "Москвы" предлагали защитникам Змеиного деньги и квартиры – орков послали

 

Автор: Ярослава Прадід