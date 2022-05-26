Воздушная тревога в большинстве областей – все в укрытие

В центре, на севере, юге и востоке Украины раздаются сирены. Воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины.

Воздушная тревога была повторно объявлена в большинстве областей Украины. Ранее воздушную тревогу объявляли в 18:55.

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По состоянию на 20:11 воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины:

Киевской (и город Киев);

Житомирской;

Винницкой;

Черкасской;

Черниговской;

Кировоградской;

Одесской;

Николаевской;

Полтавской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Харьковской;

Львовской;

Хмельницкий;

Волынский;

Ровенской;

Закарпатской;

Ивано-Франковский;

Черновицкой;

Донецкий;

и Луганской.

Нет тревоги только в Сумской области.

Как действовать во время тревоги

Перекройте воду, газ и выключите электрические приборы, затем перейдите к укрытию.

Не забудьте позаботиться о пожилых или маломобильных соседях – помогите им добраться до безопасного места. Также не оставляйте без присмотра своих домашних питомцев.

Находитесь в укрытиях, пока сирена не известит об отбое воздушной тревоги. Следите за обновлением местных администраций.

Что делать, если вы услышали звуки взрывов

Если во время воздушной тревоги вы услышали взрывы, помните, что эти звуки могут звучать из-за нашей противовоздушной обороны. Однако невозможно спрогнозировать, куда могут упасть обломки сбитых вражеских ракет, поэтому в любом случае важно находиться в укрытиях.

Кроме того, не стоит фиксировать на фото или видео последствия прилетов или работу ПВО и распространять эти материалы во время воздушной тревоги. Это запрещено, поскольку публикация фото и видео может помочь корректировать огонь противника. Таким образом вы подвергаете опасности не только себя, но и весь город или село.

Также важно не сообщать в сетях точного адреса места удара, если таковой был. Это тоже может помочь врагу.

Доверяйте только информацию из проверенных источников, поскольку в сети во время тревоги может появиться немало выбросов. Следите за обновлением местной администрации.

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Данных о воздушной тревоге на территории временно оккупированного Херсона нет. Кроме того, в Луганской области не прекращается воздушная тревога уже полтора месяца.