Повітряну тривогу повторно оголосили у більшості областей України. Раніше повітряну тривогу оголошували о 18:55.

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Станом на 20:11 повітряна тривога оголошена у 14 областях України:

  • Київській (та місто Київ);
  • Житомирській;
  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Чернігівській;
  • Кіровоградській;
  • Одеській;
  • Миколаївській;
  • Полтавській;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Харківській;
  • Донецькій;
  • та Луганській.

Як діяти під час тривоги

  • Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади, після чого перейдіть до укриття.
  • Не забудьте подбати про літніх або маломобільних сусідів – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Також не залишайте без нагляду своїх домашніх улюбленців.
  • Перебувайте в укриттях доти, поки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги. Слідкуйте за оновленнями місцевих адміністрацій.

Що робити, якщо ви почули звуки вибухів

  • Якщо під час повітряної тривоги ви почули вибухи, пам'ятайте, що ці звуки можуть лунати через роботу нашої протиповітряної оборони. Однак неможливо спрогнозувати, куди можуть впасти уламки збитих ворожих ракет, тому в будь-якому випадку важливо перебувати в укриттях.
  • Крім того, не варто фіксувати на фото чи відео наслідки "прильотів" або роботу ППО і поширювати ці матеріали під час повітряної тривоги. Це заборонено, оскільки публікація таких фото та відео може допомогти корегувати вогонь противника. Таким чином ви наражаєте на небезпеку не лише себе, але й усе місто або село.
  • Також важливо не повідомляти у мережах точної адреси місця удару, якщо такий був. Це також може допомогти ворогу.
  • Довіряйте лише інформації з перевірених джерел, оскільки у мережі під час тривоги може з'явитися чимало вкидів. Слідкуйте за оновленнями від місцевої адміністрації.

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