В одной из областей изменили оповещение о тревогах: как там теперь будут информировать об опасности
В Черкасской области с 10 января воздушную тревогу будут объявлять по-новому. Так, там изменили систему оповещения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца.
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В Черкасской области изменили систему оповещения о тревогах
В пятницу, 10 января, стало известно об изменениях в системе оповещения в Черкасской области.
Учитывая количество и продолжительность воздушных тревог у нас в области и для бесперебойной работы предприятий, учреждений и организаций, отныне внедряем в области пилотный проект,
– сообщил Табурец.
По его словам, алгоритмы отработали с профильными службами и военными.
Как пояснил председатель Черкасской ОВА, в случае опасности из-за вражеских БпЛА воздушную тревогу будут включать по районам. То есть сигнал "Воздушная тревога" будет получать определенный район Черкасской области, где фиксируется цель или есть потенциальная угроза, в частности от работы средств ПВО.
В случае ракетной опасности воздушную тревогу будут включать без изменений. То есть, ее будут объявлять по всей области одновременно.