В некоторых областях воздушная тревога, а в Харькове, Никополе, Марганце, Кропивницком – взрывы
15 сентября 2022 , 00:19Читати новину українською
В ночь на 15 сентября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Жители отдельных регионов сообщают о взрывах.
Украинцам напоминают, что во время воздушных тревог следует отложить все дела и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Это спасает жизнь.
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