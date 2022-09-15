В некоторых областях воздушная тревога, а в Харькове, Никополе, Марганце, Кропивницком – взрывы

В ночь на 15 сентября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Жители отдельных регионов сообщают о взрывах.

Украинцам напоминают, что во время воздушных тревог следует отложить все дела и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Это спасает жизнь.

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