"Шахеды" снова атакуют ряд областей Украины: где сейчас звучит тревога

Российская армия в ночь с 9 на 10 октября запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.

На этот раз дроны-камикадзе начали атаковать украинские регионы с юга. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, немедленно направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

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