"Шахеды" снова атакуют ряд областей Украины: где сейчас звучит тревога

9 октября 2024, 23:03
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Автор: Владислав Кравцов

Российская армия в ночь с 9 на 10 октября запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.

На этот раз дроны-камикадзе начали атаковать украинские регионы с юга. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, немедленно направляться в укрытие гражданской защиты.

Интересно Там было почти 400 дронов: Силы обороны успешно поразили базу хранения "Шахедов"

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

23:25, 09 октября

Черкасская область – угроза применения ударных вражеских БПЛА.

22:58, 09 октября

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

22:38, 09 октября

Воздушные силы сообщили, что:

  • Вражеский БПЛА приближается к Кропивницкому с юга;
  • Новые БПЛА с Херсонской области направляются в Николаевскую, северо-западным курсом.
22:23, 09 октября

Кировоградская область – угроза применения ударных вражеских БПЛА.

21:54, 09 октября

Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных вражеских БПЛА.