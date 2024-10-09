"Шахеды" снова атакуют ряд областей Украины: где сейчас звучит тревога
Российская армия в ночь с 9 на 10 октября запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.
На этот раз дроны-камикадзе начали атаковать украинские регионы с юга. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, немедленно направляться в укрытие гражданской защиты.
Интересно Там было почти 400 дронов: Силы обороны успешно поразили базу хранения "Шахедов"
Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Черкасская область – угроза применения ударных вражеских БПЛА. Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте Воздушные силы сообщили, что: Кировоградская область – угроза применения ударных вражеских БПЛА. Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных вражеских БПЛА.
Черкасская область – угроза применения ударных вражеских БПЛА.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Воздушные силы сообщили, что:
Кировоградская область – угроза применения ударных вражеских БПЛА.
Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных вражеских БПЛА.