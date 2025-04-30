Враг начал атаку "Шахедами": в каких областях раздается тревога

Российская армия ежедневно терроризирует украинские города. С вечера 30 апреля враг снова начал атаку "Шахедами".

В ряде областей объявлена воздушная тревога. Где существует угроза ударов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где сейчас объявлена воздушная тревога