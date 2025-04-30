Враг начал атаку "Шахедами": в каких областях раздается тревога
Российская армия ежедневно терроризирует украинские города. С вечера 30 апреля враг снова начал атаку "Шахедами".
В ряде областей объявлена воздушная тревога. Где существует угроза ударов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Где сейчас объявлена воздушная тревога
Внимание! Группа ударных БпЛА на Черниговщину с восточного направления. Относительно движения вражеских ударных БпЛА: Внимание! Группа ударных БпЛА на Сумщине с северо-восточного направления. БпЛА на Черниговщине, Сумщине курс на Полтавщину. Угроза применения ударных БпЛА для Черниговской области. Угроза применения ударных БпЛА для Сумской области. Угроза применения ударных БпЛА для Николаевской области.
Внимание! Группа ударных БпЛА на Черниговщину с восточного направления.
Относительно движения вражеских ударных БпЛА:
Внимание! Группа ударных БпЛА на Сумщине с северо-восточного направления.
БпЛА на Черниговщине, Сумщине курс на Полтавщину.
Угроза применения ударных БпЛА для Черниговской области.
Угроза применения ударных БпЛА для Сумской области.
Угроза применения ударных БпЛА для Николаевской области.