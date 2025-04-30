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24 Канал Новости Украины Враг начал атаку "Шахедами": в каких областях раздается тревога
30 апреля, 20:29
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Враг начал атаку "Шахедами": в каких областях раздается тревога

Дмитрий Усик

Российская армия ежедневно терроризирует украинские города. С вечера 30 апреля враг снова начал атаку "Шахедами".

В ряде областей объявлена воздушная тревога. Где существует угроза ударов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где сейчас объявлена воздушная тревога

 

21:08, 30 апреля

Внимание! Группа ударных БпЛА на Черниговщину с восточного направления.

20:47, 30 апреля

Относительно движения вражеских ударных БпЛА:

  • БпЛА на юге Сумщины курс южный, юго-западный.
  • БпЛА на Полтавщине курс западный.
20:29, 30 апреля

Внимание! Группа ударных БпЛА на Сумщине с северо-восточного направления.

19:54, 30 апреля

БпЛА на Черниговщине, Сумщине курс на Полтавщину.

19:27, 30 апреля

Угроза применения ударных БпЛА для Черниговской области.

18:45, 30 апреля

Угроза применения ударных БпЛА для Сумской области.

18:21, 30 апреля

Угроза применения ударных БпЛА для Николаевской области.

 